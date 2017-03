Giá vàng tăng nhẹ trở lại, đôla còn 16.700 đồng

Các đại lý đổi ngoại tệ tại TP Hà Nội sau hai ngày cuối tuần giao dịch "không đáng là bao" dù giá đôla đã rẻ hơn giá ngân hàng đến gần 50 đồng. Đến sáng nay, để hút khách, các chủ hàng chào giá thấp hơn thế, chỉ còn 16.700 đồng (bán ra) - 16.650 đồng (mua vào). Mức giá này rẻ hơn tỷ giá niêm yết liên ngân hàng đến 130 đồng.

Một số đại lý chào giá nhỉnh hơn, với 16.650-16.720 đồng (mua vào-bán ra) cho mỗi đôla.

Theo các chủ hàng, giá mỗi đôla rẻ như vậy một phần là để kéo khách giao dịch trở lại, mặt khác là để đáp ứng nhu cầu mua ngoại tệ của nhiều doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã sẵn sàng bán ra, nên thị trường không còn "khát" như trước nữa.

Trong khi đó, giá mỗi chỉ vàng SJC được Công ty vàng bạc SJC công bố sáng nay đã nhỉnh lên khoảng 7.000 đồng so với mức giá cuối tuần trước, với 1,893-1,907 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Rồng Vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng hồi phục nhẹ, với 1,895 triệu đồng mỗi chỉ mua vào và 1,908 triệu đồng mỗi chỉ bán ra.

Trên thị trường thế giới, vào lúc 8h sáng nay theo giờ Hà Nội, trên bảng điện tử Kitco.com, vàng giao ngay tại châu Á giao dịch ở mức 958,9 USD mỗi ounce, tăng 4,3 USD so với giá chốt phiên giao dịch hôm 20/6 tại New York.

Giá vàng đảo chiều tăng nhẹ do giá dầu giao tháng 8 tại New York đang tăng nhẹ so với giá chốt phiên cuối tuần trước khoảng 0,72 USD, với 129,6 USD mỗi thùng. Cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran và các nước phương Tây cuối tuần trước tại Geneva đã đi vào bế tắc, điều đó thâm một lần nữa gây căng thẳng chính trị, mối lo nguồn cung nhiên liệu chưa thể dịu bớt.

Đồng đôla tiếp tục suy yếu so với đồng euro, với mỗi euro đổi được 1,5874 đôla Mỹ, tăng so với tỷ giá 1,5844 cuối tuần trước.