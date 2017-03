Giá vàng tăng nhẹ, USD đi ngang

Giá vàng trong nước sáng nay nhích thêm 30.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, dù giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch cuối tuần giảm nhẹ. Đà giảm giá của USD tự do tạm chững lại, khi giữ mức 21.080 đồng.



Lúc 10h sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu trong nước niêm yết phổ biến ở mức 35,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và quanh 35,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Đi ngang trong vùng 35,8-35,9 triệu đồng/lượng là xu hướng chính của giá vàng trong nước trong suốt 3 ngày trở lại đây.



Giá vàng biến động yếu, giao dịch trầm lắng mấy ngày qua khiến các doanh nghiệp giữ khoảng cách giữa giá mua và bán vàng ở mức khá thấp, có nơi giá mua và bán vàng chỉ chênh lệch chừng 50.000 đồng/lượng. Vào đầu tuần, khi giá vàng tăng mạnh, khoảng cách này có thời điểm giãn rộng ra 150.000 đồng/lượng.



Tại Hà Nội lúc 10h sáng nay, Phú Quý báo giá vàng SJC ở mức 35,81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 35,91 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, giá vàng SBJ do Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 35,8 triệu đồng/lượng và 35,86 triệu đồng/lượng.



Tuần này, giá vàng trong nước tăng khá mạnh trong ngày 6/12 và sáng ngày 7/12. Tiếp đó, từ chiều 7/12 đến sáng 9/12, giá vàng liên tục sụt giảm mạnh, mất gần 900.000 đồng/lượng. Sau đó, giá vàng diễn biến lình xình cho tới cuối tuần.



So với cuối tuần trước, giá vàng hiện đã giảm khoảng 700.000 đồng mỗi lượng, tương đương mức giảm khoảng 1,9%. Giá vàng trong nước tuần này được hỗ trợ mạnh bởi phiên lập kỷ lục hôm 6/12 của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, sau đó, vàng trong nước lại chịu áp lực giảm giá sau khi giá vàng quốc tế lao dốc trở lại, cộng thêm sự sụt giảm của giá USD thị trường tự do.



Tại thị trường Hà Nội sáng nay, USD được báo giá phổ biến ở mức 21.030 đồng (mua vào) và 21.080 đồng (bán ra), không thay đổi so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với cuối tuần trước, giá USD đã giảm 170 đồng, còn nếu so với mức đỉnh 21.570 đồng hôm 1/12, USD giờ đã rẻ đi gần 500 đồng.



Giá vàng quốc tế chốt phiên giao dịch thứ Sáu tại New York với mức giảm nhẹ. Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay mất 1,2 USD/oz, còn 1.386,8 USD/oz.



Mức giá này quy đổi tương đương với khoảng 35,3 triệu đồng/lượng, rẻ hơn giá vàng bán lẻ trong nước khoảng 550.000-600.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước và thế giới có tốc độ giảm ngang nhau trong tuần này, nhưng do giá USD tự do trong nước sụt mạnh, khoảng cách giữa giá vàng thế giới quy đổi và giá vàng trong nước bị kéo giãn rộng.



Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 28,7 USD/oz, tương đương mức giảm 2%. Việc vàng giảm giá trong tuần này nằm ngoài dự báo trước đó của hầu hết các nhà phân tích. Hôm 6/12, giá vàng đã lập kỷ lục mới khi lên tới mức 1.428,7 USD/oz hôm 6/12, nhưng sau đó đã nhanh chóng sụt sâu.



Trong tuần này, giá vàng thế giới chịu áp lực giảm khi cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu tạm thời chưa có thêm những diễn biến đáng ngại mới khiến lực mua vàng với tư cách “vịnh tránh bão” chững lại. Mặt khác, thỏa thuận cắt giảm thuế của Tổng thống Mỹ Barack Obama, thông tin tích cực về thị trường việc làm Mỹ… đã khuyến khích giới đầu tư đổ vốn vào những kênh đầu tư có độ rủi ro cao hơn.



Đáng chú ý hơn, đồng USD tiếp tục tăng giá so với Euro là một rào cản lớn đối với khả năng tăng giá của vàng.



Cuối tuần, tỷ giá Euro/USD còn 1,32 USD/Euro, giảm 1,4% so với cuối tuần trước. Euro mất giá do cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vẫn chưa tìm ra lối thoát. Đức và Pháp đã phản đối đề xuất tăng quy mô của quỹ bình ổn tài chính khu vực. Trong một diễn biến khác, hãng định mức tín nhiệm Fitch Ratings hôm 9/12 đã mạnh tay cắt giảm 3 bậc hạng mức tín nhiệm nợ của Ireland.



Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 tại New York chốt phiên thứ Sáu giảm 0,58 USD/thùng, còn 87,79 USD/thùng. Tuần này, giá dầu giảm 0,5%. Trong tuần, giá dầu có lúc lên gần 91 USD/thùng, cao nhất trong hơn 2 năm. Tuy nhiên, sau đó dầu đã giảm giá do hoạt động chốt lời của giới đầu tư.





Theo An Huy ( VnEconomy)