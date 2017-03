Giá vàng tăng nhẹ, USD tự do lại nổi sóng

Tính đến 8h15 sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC được nâng lên 28,27-28,33 triệu đồng một lượng. So với sáng qua, mỗi lượng vàng mua vào, bán ra hiện tăng thêm 90.000 đồng. Cùng lúc đó, một số hiệu kim hoàn tại TP HCM niêm yết giá thu gom quanh 28,28 triệu đồng và bán ra 28,32 triệu đồng.

Đầu ngày, thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ vẫn giữ nguyên mức giá ngày hôm qua, quanh 28,17- 28,21 triệu đồng. Biên độ giữa mua và bán được thu hẹp 40.000 đồng một lượng.

Theo Công ty Sacombank-SBJ, thị trường giao dịch ngày cuối tuần có vẻ chậm hơn những ngày trước, giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết trong biên độ khá hẹp để kích thích giao dịch. Tuy nhiên, sức mua bán vẫn không mấy sôi động.

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong ngày 9/7 đã nỗ lực đi lên. Mặc dù suốt phiên châu Á và châu Âu, giá chỉ dao động với biên độ hẹp 1.195-1.197 USD mỗi ouce. Nhưng đến giờ New York, giá vàng bứt phá mạnh khi tăng liền mạch 19,40 USD một ounce. Sau đó, thị trường đóng cửa tuần tại mức giá tương đối cao 1.211,40 USD một ounce. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.120 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế lúc đóng cửa có giá khoảng 28,19 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%).

Giá bán đôla tự do sau khi lắng trong hai ngày vừa qua, giờ lại tăng nóng. Hiện giá mua bán của các điểm thu mua ngoại tệ ở TP HCM vọt lên 19.180-19.200 đồng, tăng 30 đồng cả mua và bán so với sáng 9/7. Cùng lúc, các điểm thu mua ngoại tệ tại Hà Nội công bố giá mua bán USD tăng 10 đồng so với hôm qua, nhưng nếu so với TP HCM thì giá mua và bán thấp hơn 20 đồng, dao động quanh 19.160-19.180 đồng.

Các chủ thu đổi ngoại tệ cho biết, sau khi giá đôla tự do tạm lắng được vài hôm thì thị trường lại xuất hiện thông tin nhu cầu mua ngoại tệ trả nợ của các doanh nghiệp đang tăng lên. "Ngay từ chiều hôm qua, giá USD vọt tăng trở lại khi nhiều người tỏ ra lo ngại thời gian tới nguồn USD khan hiếm vì doanh nghiệp đẩy mạnh gom USD để trả nợ vay ngân hàng. Giá mua bán được thể cứ đi lên", chủ hiệu vàng tại quận 1, TP HCM nói.

Tuy nhiên, trước sự tăng nóng của giá USD ngoài thị trường tự do, hôm qua trên website Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, trong khi cung, cầu ngoại tệ trên thị trường vẫn ổn định thì yếu tố tâm lý và kỳ vọng bất hợp lý của thị trường được tạo lập trên cơ sở các thông tin bất đối xứng và không đáng tin cậy là nguyên nhân chính dẫn đến tăng tỷ giá USD/VND không hợp lý. Do đó, người dân và doanh nghiệp cần hết sức thận trọng với các thông tin bất đối xứng hoặc lời đồn đoán thiếu căn cứ để không phải gánh chịu rủi ro tỷ giá không đáng có.

Niêm yết của các ngân hàng sau khi chạm kịch trần giờ vẫn án binh bất động, hiện niêm yết giá không thay đổi suốt nhiều ngày qua. Eximbank, ACB đang bán đôla Mỹ ở 19.100 đồng, Vietcombank tiếp tục bán ở 19.095 đồng. Còn giá thu mua đều đồng loạt niêm yết tại 19.080 đồng.

Theo Lệ Chi (VNE)