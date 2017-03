Giá vàng tăng nóng trở lại

Giới kinh doanh vàng trong nước hy vọng việc giá vàng nổi sóng trở lại sẽ tạo ra những chuyển biến mới trong giao dịch.

Vàng trong nước đang rẻ hơn vàng thế giới

Giá vàng trong nước sáng nay mở cửa ở mức dưới 2.210.000 đồng/chỉ (mua vào) và trên 2.215.000 đồng/chỉ (bán ra).

Việc giá vàng tăng nhiệt đang khiến giới kinh doanh kim hoàn thận trọng hơn trong việc niêm yết giá. Một số công ty vàng bạc đá quý sáng nay đã điều chỉnh tăng khoảng cách chênh lệch giữa giá mua/bán vàng lên mức trên 10.000 đồng/chỉ, từ mức trên 5.000 đồng/chỉ phổ biến ở ngày hôm qua.

Vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank trên toàn quốc đầu giờ sáng đứng ở mức 2.204.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.217.000 đồng/chỉ (bán ra).

Tại thị trường Hà Nội, vàng SJC giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ), vàng Phượng Hoàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), và vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng có giá 2.208.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.216.000 đồng/chỉ (bán ra).

So với giá vàng thế giới quy đổi, chưa tính thuế và phí, giá vàng trong nước đang thấp hơn khoảng 10.000 đồng/chỉ. Nếu cộng thêm 1% thuế nhập khẩu và phí gia công 30.000 đồng/lượng, giá vàng thế giới còn cao hơn nữa so với giá vàng trong nước.

Hôm qua, thị trường vàng miếng ghi nhận sự trầm lắng trong không khí giao dịch do giá vàng đứng vững trên mức 22 triệu đồng/lượng và ít biến động. Đại diện của PNJ cho biết, cả ngày hôm qua, toàn hệ thống công ty bán ra hơn 1.000 lượng và mua vào gần 1.000 lượng vàng, bằng khoảng 1/3 khối lượng giao dịch trong những ngày giá vàng lập kỷ lục vừa qua.

Theo các nhà kinh doanh vàng, họ đang kỳ vọng diễn biến tăng giá mới của vàng sẽ đưa không khí giao dịch sôi động hơn trở lại với thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế dần phục hồi, nhiều người đang bắt đầu xem vàng là một kênh đầu tư hợp lý để đề phòng trường hợp lạm phát tăng cao. Các chuyên gia tư vấn thị trường vàng thuộc Sacombank-SBJ nhận định, mức giá vàng hợp lý để mua vào tích trữ dài hạn là 2.180.000 đồng/chỉ.

Trên các sàn vàng tập trung, giá vàng khớp lệnh vẫn chưa đạt được mốc giá 22 triệu đồng/lượng như ở ngoài sàn. Tại sàn vàng Eximbank, tính tới 10h40 sáng nay, giá vàng khớp lệnh đạt 21,63-21,69 triệu đồng/lượng. Khối lượng chuyển nhượng thành công cùng thời điểm tại sàn này đạt mức 18.780 lượng.

USD suy yếu - trợ thủ đắc lực cho giá vàng

Vàng thế giới đêm qua kết thúc phiên giao dịch tại New York với mức giá 1.008,2 USD/oz, mức giá chốt phiên cao nhất trong lịch sử, tăng 7,6 USD/oz (0,8%) so với giá đóng cửa phiên liền trước.

Trong phiên, giá vàng biến động khá phức tạp, với biên độ rộng, từ 991-1.011 USD/oz do tác động từ hoạt động chốt lãi của giới đầu tư và sự trượt giá mạnh của đồng USD.

Tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục đà tăng giá của phiên hôm qua, tạm đứng trên mức 1.009 USD/oz vào lúc 10h35 giờ Việt Nam. Từ trước tới nay, chưa khi nào mốc giá 1.000 USD/oz lại tồn tại lâu tới như vậy trên thị trường vàng.

Sau khi được đẩy lên bởi hoạt động đầu cơ trong thời gian gần đây, tới lúc này, giá vàng lại đang được nâng đỡ tích cực bởi sự suy yếu của USD. Chỉ số US Dollar, thước đo sức mạnh của USD so với một rổ ngoại tệ mạnh khác đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 1 năm trở lại đây.

Hiện tỷ giá USD so với Euro đã tụt về mức 1 Euro đổi được gần 1,47 USD, thấp nhất từ đầu năm 2009 tới nay.

Những tín hiệu phục hồi kinh tế ngày càng rõ nét đang làm giảm mạnh sức hút của USD với tư cách kênh đầu tư có độ an toàn cao. Thêm vào đó, mối lo lạm phát trở lại và việc nước Mỹ khó có thể hút hết lượng USD đã bơm vào nền kinh tế cũng tạo thêm áp lực mất giá cho đồng tiền này.

Các thông tin kinh tế Mỹ công bố hôm qua đều gây bất lợi cho USD và có lợi cho vàng. Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh thu bán lẻ trong tháng 8/2009 của nước này đã tăng 2,7%, vượt dự báo của giới quan sát, sau khi giảm 0,2% trong tháng 7/2009. Bộ Lao động Mỹ cho hay chỉ số giá bán của nhà sản xuất (PPI) trong tháng 8/2009 đã tăng 1,7% do giá xăng tăng mạnh.

Trong một bài phát biểu được chờ đợi, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cho biết suy thoái kinh tế Mỹ rất có thể đã kết thúc, nhưng sự phục hồi sẽ diễn ra chậm.

Phân tích kỹ thuật của Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý nhận định, vàng có thể chinh phục mốc giá 1.020 USD/oz trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà phân tích của công ty này cũng cho rằng, hoạt động chốt lời thường xuyên diễn ra trong thời gian này của giới đầu tư vàng quốc tế có thể khiến những mốc giá cao mới khó bền vững.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 tại New York đêm qua kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 2,07 USD/oz (3%) so với giá đóng cửa phiên liền trước, đạt 70,93 USD/thùng. Giá dầu tăng mạnh do những thông tin kinh tế tích cực phát đi từ Mỹ.

Sáng nay, giá dầu tại New York giảm trở lại do giới đầu tư chốt lãi. Vào lúc 10h56 giờ Việt Nam, giá dầu tại thị trường này còn 70,60 USD/thùng, giảm 0,33 USD/thùng so với giá đóng cửa hôm qua.

Trong nước, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.987 VND/USD, tăng 1 VND/USD so với hôm qua. Giá mua và bán USD do Vietcombank sáng nay cùng ở mức 17.836 VND/USD.