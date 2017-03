Giá vàng tăng thêm 150 ngàn đồng/lượng

Trong khi đó, do tác động của giá dầu và đồng USD ngày càng suy yếu nên giá vàng thế giới liên tục có những phiên bứt phá. Cụ thể là giá vàng thế giới giao sau tháng tám tại New York đã tăng thêm 18,6 USD/ounce, tương đương tăng 1,97% so với hôm thứ Năm và chốt ở mức 960 USD/ounce. Ngoài ra, giá vàng giao ngay ở thị trường châu Á sáng nay (giờ Việt Nam) cũng đạt 964 USD/ounce.

Giá dầu thô tiếp tục lập kỷ lục tăng thêm 5 USD/thùng và đạt ở mức 147 USD/thùng.