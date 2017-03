Giá vàng tăng thêm 3.000 đồng/chỉ

(PL)- Ngày 3-5, giá vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã nhích thêm 3.000 đồng/chỉ so với ngày trước đó, đạt ở mức 1,705-1,715 triệu đồng/chỉ (mua vào, bán ra). Giá vàng trên thị trường tự do cũng không có biến động nhiều, giá mua vào, bán ra ở mức 1,712-1,716 triệu đồng/chỉ. So với mức đỉnh điểm 1,95 triệu đồng/chỉ đợt tháng 3 vừa qua, giá vàng đã giảm gần 250.000 đồng/chỉ.

Sàn giao dịch vàng Sài Gòn (ACB) cũng vừa điều chỉnh lại hạn mức rút vàng, nâng lên thành 20 lượng/ngày thay cho quy định nhà đầu tư chỉ được rút 10 lượng/ngày như trước. Ngoài ra, Ngân hàng ACB cũng quy định lại việc tăng lãi suất tiền gửi thanh toán VND của sản phẩm đầu tư vàng: Lãi suất tiền gửi VND sẽ tăng từ 3% lên 4%/năm.