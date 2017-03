Giá vàng tăng theo cơn lốc tài chính Mỹ

Sau một đêm, giá vàng SJC trong nước mua vào tăng thêm gần 1,3 triệu đồng/lượng, bán ra là 18-18,2 triệu đồng/lượng. Đây được coi là mức biến động cao nhất trong lịch sử thị trường vàng từ trước tới nay.

Tăng cao nhất trong lịch sử

Trong phiên giao dịch vào lúc 8 giờ tối 17-9, giá vàng thế giới đã bất ngờ tăng từ 790 USD lên 867 USD/ounce, tương đương tăng 87 USD/ounce. Đến sáng qua (18-9), giá vàng thế giới tiếp tục tăng phi mã thêm 23 USD/ounce và giao dịch ở mức 890 USD/ounce. Như vậy, chỉ sau một đêm giá vàng thế giới đã tăng thêm gần 110 USD/ounce.

Các hãng tin nước ngoài nhận định đây là mức tăng giá ngoạn mục nhất của thị trường vàng trong vòng 26 năm qua. Đặc biệt, có một số hãng tin còn dẫn chứng mốc lịch sử năm 1980 thị trường vàng mới chỉ chứng kiến mức tăng 64 USD/ounce nhưng trong phiên ngày 17-9, mức tăng đã vượt lên tới 87 USD/ounce.

Nguyên nhân chính và trực tiếp khiến giá vàng thế giới tăng mạnh, theo ông Huỳnh Trung Khánh - cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam là do các quỹ đầu tư mất niềm tin vào thị trường tài chính, chứng khoán của Mỹ. Hơn nữa, các ngân hàng đầu tư của Mỹ đều gặp vấn đề khiến cho nhiều người tìm đến vàng làm nơi bảo tồn nguồn vốn và đẩy giá vàng lên cao.

Trước đó, nhiều nhà phân tích tài chính Mỹ cũng đã nhận định Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng không phải là vấn đề sống còn như nhiều nước khác.

Sự kiện này đã làm cho giá vàng trong nước từ trước tới nay vốn đã ít liên thông với thị trường vàng thế giới nhưng cũng phải tăng mạnh theo. Tuy nhiên, biên độ mua vào, bán ra của các tiệm vàng lại rơi tự do và khác nhau. Tiệm vàng SJC trên đường An Dương Vương, quận 5, TP.HCM có giá bán cao hơn giá mua vào tới 500 ngàn đồng/lượng (tức mua vào 17,4 triệu đồng/lượng, bán ra 17,9 triệu đồng/lượng). Ngoài ra, một số tiệm vàng khác cũng chênh lệch giá mua vào so với bán ra từ 200 đến 400 ngàn đồng/lượng. Trong khi thời gian trước, biên độ chỉ xoanh quanh từ 100 đến 150 ngàn đồng/lượng.

Giải thích điều này, ông Đinh Nho Bảng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng có thể do các tiệm vàng thiếu nguồn vốn. Hơn nữa, do họ nhận định giá vàng đã đạt ở mức quá cao và khó có thể tăng cao hơn nữa nên sẽ hạn chế mua vào.

Rủi ro cao

Theo ông Huỳnh Trung Khánh - cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, việc dự đoán giá vàng trong thời gian tới là rất khó vì tình hình tâm lý nhà đầu tư vẫn còn bất ổn. Điều gì sẽ xảy ra với thị trường tài chính, chứng khoán của Mỹ thì chưa ai dám chắc. Rủi ro còn cao nên giá vàng có thể vẫn đứng ở giá này, thậm chí tăng cao. Tuy nhiên, mức cản 900 USD/ounce cũng rất khó để giá vàng thế giới vượt qua. Trong trường hợp giá vàng có thể lùi bước thì sẽ không dưới mức 850 USD/ounce. Ông Khánh nhận định xu hướng giá vàng đi lên sẽ nhiều hơn là lùi bước.

Ngược lại với dự đoán trên, có chuyên gia phân tích vàng lại mạnh dạn đưa ra quan điểm rằng sau khi giới đầu cơ quốc tế bán vàng chốt lời thì giá thế giới sẽ rớt mạnh, thậm chí có thể xuống còn 650 USD/ounce. Tuy nhiên, theo ông Khánh, giá thành khai thác vàng hiện nay cũng đã là 650 USD/ounce rồi. Hơn nữa, việc nhà đầu cơ chốt lời, bán vàng ra lấy tiền để làm gì trong khi thị trường tiền tệ đặc biệt đồng USD đang suy yếu. Ngoài ra, tình hình của các ngân hàng Mỹ còn nhiều bất trắc, vậy nên các nhà đầu cơ sẽ tìm đến giá vàng nhiều hơn.

Riêng với các nhà đầu tư Việt Nam, ông Khánh cũng khuyên không nên đầu cơ vào thị trường vàng lúc này. Vì diễn biến giá vàng trong thời điểm này tăng, giảm rất mạnh. Nếu nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm nhiều, nắm sát tình hình thế giới thì khả năng phá sản rất nhanh.