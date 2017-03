Giá vàng tăng tốc trở lại vì mối lo suy thoái

Sau hai phiên lặng sóng, chỉ dao động quanh mốc 1.824-1.825 USD một ounce, giá vàng bất ngờ tăng tốc trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần. Giá giao ngay tăng một mạch 58,80 USD một ounce, lên 1.884,2 USD một ounce vào lúc đóng cửa, tương đương hơn 47,3 triệu đồng một lượng quy đổi theo tỷ giá bán của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (20.834 đồng một đôla). Nhưng nếu tính cả phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế, phí gia công và quy đổi theo tỷ giá đôla trên thị trường tự do (hơn 21.000 đồng), giá vàng nhập về bán cho người tiêu dùng cũng phải vượt 48 triệu đồng mỗi lượng.



Các hợp đồng giao tháng 12 cũng tăng gần 48 USD lên 1.876,9 USD một ounce. Như vậy, mặt bằng giá đóng cửa tuần này đang tiệm cận mốc kỷ lục 1.917,9 USD một ounce hôm 23/8. Tính chung cả tháng 8, giá vàng đã tăng 12%, mức tăng theo tháng cao nhất kể từ tháng 11/2009.



Đà tăng giá vàng thế giới thực ra đã được nhen nhúm từ chiều qua, khi đang trong phiên giao dịch châu Âu, do những thông tin kém lạc quan về đàm phán giải quyết nợ công ở Hy Lạp. Cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các giám sát viên quốc tế về các điều kiện nhận viện trợ chưa đi đến kết luận cuối cùng.



Báo cáo bi quan về tình hình lao động việc làm tại Mỹ đã giúp giá vàng tăng mạnh hơn nữa trong phiên giao dịch New York. Số lượng chỗ làm hầu như không tăng thêm trong tháng 8, tệ hơn cả kết quả rất bi quan của hai tháng trước đó. Trong cả hai tháng 6 và 7, Mỹ chỉ tạo ra vỏn vẹn 58.000 việc làm mới, khiến tỷ lệ thất nghiệp không giảm là bao, vẫn ở mức 9,1%. Niềm tin của người tiêu dùng chưa tích cực hơn khiến các doanh nghiệp thận trọng mở rộng sản xuất kinh doanh và tạo công ăn việc làm mới.



Giới đầu tư nhìn nhận công ăn việc làm không gia tăng cho thấy rõ hơn nguy cơ suy soái đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, tạo động lực mạnh mẽ hơn để họ tìm đến với vàng.



Các chuyên gia Kitco cho rằng giá vàng nhiều khả năng còn tăng cao hơn trong tuần tới, với hai tác nhân chính là tình hình việc làm tại Mỹ và nợ công Hy Lạp. Trong 25 chuyên gia tham gia khảo sát, 20 trả lời giá sẽ tăng, chỉ 2 người tin giá giảm, còn lại dự báo thị trường ít biến động hoặc không thay đổi. Biên độ dao động được nhiều người nghĩ tới đó là 1.850-1.917 USD một ounce, ít nhất là trong những phiên đầu tuần.



Hôm nay hầu hết các thương hiệu vàng lớn tại Việt Nam vẫn nghỉ giao dịch sau ngày lễ Quốc khánh 2/9. Bảng giá online của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ mốc cuối ngày 1/9, 46,35-46,65 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Tập đoàn DOJI cũng chưa thay đổi giá của ngày 1/9, chốt ở 46,8 - 47 triệu đồng một lượng SJC bán buôn, và bán lẻ 46,75 - 47,05 triệu đồng một lượng.



Từ hôm 30/8 tới nay, giá vàng trong nước đang quay về thế cân bằng, chỉ đắt hơn thế giới 200.000-300.000 đồng một lượng thay vì chênh hơn 1 triệu đồng như những ngày sốt trong tháng 8. Nguyên nhân là vàng nhập khẩu đã về Việt Nam, sức mua của người dân cũng giảm dần.





Theo Song Linh ( VNE)