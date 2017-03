Giá vàng tăng từng phút, giao dịch nóng trở lại

Giao dịch bắt đầu nóng trở lại từ chiều nay, khi nhà đầu tư bắt đầu lo giá có thể điều chỉnh. Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng SJC tại TP HCM do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vọt lên 28,1 - 28,2 triệu đồng tính đến 16h36 chiều 12/5. So với sáng nay, niêm yết bán tăng mạnh 250.000 và nếu so với đầu tuần, thương hiệu vàng miếng SJC do doanh nghiệp niêm yết nay cao hơn 800.000 đồng mỗi lượng.

Còn tại Hà Nội, các cửa hàng đại lý của SJC đã đẩy giá bán vàng SJC vào 16h50 chiều nay lên 28,25 triệu đồng, tăng mạnh 250.000 đồng so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá cửa hàng thu mua cũng vọt lên 28,08 triệu đồng một lượng. Như vậy, từ sáng đầu tuần đến nay, mỗi lượng vàng SJC nay đắt hơn lần lượt 1,01 triệu đồng - 860.000 đồng (mua vào - bán ra).

Sau 15 lần thay đổi niêm yết, giá vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) được để ở 28,10 - 28,14 triệu đồng một lượng, tăng đến 210.000 đồng so với giá giao dịch buổi sáng.

Cả giá mua và bán vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đã vượt 28 triệu đồng. Niêm yết bán tăng liên tục từng phút, từ 28,18 triệu đồng lúc 16h45 lên 28,25 triệu đồng chỉ sau đó 15 phút.

Ở mức giá này, nhiều nhà đầu tư lại mang vàng đi bán sau khi tạm ngừng giao dịch chờ diễn biến thị trường vào sáng nay. Nhiều doanh nghiệp cho biết lượng vàng họ thu gom từ nhà đầu tư đã tăng lên so với buổi sáng, dù vẫn kém so với cơn sốt bán vàng mấy ngày trước. Đặc biệt, có doanh nghiệp cho biết một số nhà đầu tư lớn đã bắt đầu đi bán vàng.

Cũng không ít người tranh thủ cơ hội giá tăng để đi bán nữ trang. Một khách hàng nữ có tuổi đem ít vàng trang sức đến Bảo Tín Minh Châu để bán, cho biết thấy giá tăng cao thì vội đi bán nhanh vì sợ mai lại đi xuống.

Theo một số nhà đầu tư, mức giá này đã gọi là cao để bán ra. Nếu giá có tăng nữa thì cũng chỉ nhích thêm không đáng kể. Niềm tin này của giới đầu tư xuất phát từ tin đồn cho rằng Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sẽ kiềm chế không để giá vàng SJC lên quá cao bằng cách bung hàng.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ Ngân hàng Nhà Nước khẳng định chưa có chỉ đạo gì đối với Công ty vàng bạc đá quý SJC. Bên cạnh đó, vài phân tích khác cho rằng SJC ít có khả năng tung hàng trong thời điểm này vì giá trong nước đang thấp hơn thế giới. Nếu SJC tung hàng ra thị trường, họ sẽ phải nhập một khối lượng đáng kể để cân đối. Trong khi đó, vàng quốc tế đang đắt hơn nhiều so với giá "nội" và nếu theo giả định này, doanh nghiệp sẽ lỗ nặng. SJC là thương hiệu vàng miếng có tính thanh khoản lớn nhất thị trường hiện nay. Trong đợt sốt vàng đầu tháng 2, khi giá trong nước đắt hơn nhiều thế giới, SJC là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cho nhập vàng không hạn chế để bình ổn thị trường.

Giá vàng thế giới tăng thẳng đứng khi thị trường London nhập cuộc. Nguồn: Kitco.com

Giá vàng thế giới leo trường leo thang chóng mặt sau khi thị trường London mở cửa chiều nay. Giá thế giới liên tiếp lập kỷ lục mới, từ dưới 1.230 USD một ounce tại khu vực châu Á sáng nay đã vọt lên trên 1.240 trong chiều nay. Tính đến 17h09 chiều, mỗi ounce tương đương 1.240,40 USD, tăng 8,90 USD so với mở cửa. Trước đó, có những lúc giá vượt 1.244 USD.

Sau 5h30, ghi nhận tại một số điểm kinh doanh vàng tại Hà Nội cho thấy lượng giao dịch bắt đầu giảm. Tuy nhiên, mức giá neo ở mốc 28,2 triệu đồng một lượng vẫn khá hấp dẫn với người bán bán vàng.

Giá ngoại tệ trên thị trường tự do tại Hà Nội vào cuối buổi chiều 12/5 vẫn được giữ ở mức trên 19.000 đồng . Một số cửa hàng trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm) giữ biên độ giá mua - bán ở mức 70 đồng một USD. Không khí giao dịch khá sôi động khi nhiều khách hàng tranh thủ bán ra đôla Mỹ khi tỷ giá đang cao. Mức thu đổi phổ biến ở 19.030 - 19.100 đồng cho mỗi USD (mua vào - bán ra).

Theo Thanh Bình - Nhật Minh (VNE)