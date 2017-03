Giá vàng tăng vọt

Giá vàng vừa có phiên tăng đầu tiên trong vòng một tuần vì những thông tin liên quan đến Syria. Từ Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã giành được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Quốc hội về kế hoạch tấn công quốc gia nằm bên bờ Địa Trung Hải. "Tôi sẽ ủng hộ lời kêu gọi hành động của Tổng thống", Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông John Boehner phát biểu.



Cùng ngày, Nga phát hiện có hai quả tên lửa được phóng nhắm về phía Syria trên vùng biển Địa Trung Hải. Hai quả tên lửa sau đó rơi xuống biển. Israel xác nhận đã thử ít nhất một quả tên lửa tại khu vực này.



"Đang có rất nhiều bất trắc trong khu vực", một nhà phân tích nói, "Do đó, vai trò chốn trú ẩn an toàn của vàng đang quay trở lại.



Sau khi mở cửa ở dưới 1.395 USD, giá giao ngay nhanh chóng leo thang trong phiên châu Mỹ và lên 1.413 USD sáng nay. Vàng giao tháng 12 cũng tăng 1,1% lên 1.412 USD. Nếu quy ra tiền Việt, vàng quốc tế hiện tương đương hơn 36 triệu đồng một lượng.



Trong tháng 8, giá vàng cũng đã tăng 6,3%, một phần vì những bất ổn dần nhen nhóm ở khu vực Syria. So với đáy 34 tháng ở 1.179 USD lập hôm 28/6, cho đến nay thị trường đã hồi phục gần 20%.





