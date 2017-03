Giá vàng tăng vọt đầu ngày

Đầu ngày, Tập đoàn DOJI báo giá mua và bán vàng miếng tại hệ thống SJC Hà Nội ở 46,40 - 46,65 triệu đồng, cả hai chiều tăng 200.000 đồng so với thứ bảy vừa rồi.



Mở cửa sáng nay, thương hiệu vàng miếng SBJ được Sacombank-SBJ báo giá ở 46,45 - 46,60 triệu đồng một lượng, tăng từ 200.000 đến 250.000 đồng so với sáng thứ bảy.



Như vậy, sau hai ngày tăng mạnh hôm thứ bảy tuần trước và sáng nay, thị trường đã phục hồi về mức cao của tuần trước ở 46,6 triệu đồng một lượng. Mặc dù vậy, không khí mua bán vẫn mỗi lúc một trầm lắng. Tại tập đoàn DOJI, thông thường tổng lượng giao dịch mỗi ngày có thể đạt 3.000 lượng. Nhưng cuối tuần vừa rồi, con số này chỉ còn 500 lượng vàng.







Giá vàng trong nước phục hồi lại mức cao của tuần trước ở 46,6 triệu đồng. Ảnh: Indian business

Theo Thanh Bình (VNE)



Giá vàng thế giới tăng ngay sau khi mở cửa đầu tuần do đồng đôla Mỹ đi xuống. Sáng nay, tờ bạc xanh đã giảm 1,3% so với rổ 6 loại tiền tệ chính.Tính đến 8h16 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tăng 5 USD so với mở cửa, tương đương 0,4% lên 1.793,50 USD. Trước đó, giá đã có thêm 2% vào tuần trước.Nhà đầu tư đang nghe ngóng các diễn biến tiếp theo từ châu Âu, sau khi Tổng thống Italy chỉ định cựu Ủy viên hội đồng châu Âu Mario Monti làm người điều hành chính phủ mới của nước này. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đã tìm ra người lãnh đạo chính phủ liên hợp là ông Lucas Papademos. Hiện Hy Lạp và Italy đang là hai trọng tâm chính của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Vào cuối ngày hôm nay, thị trường chờ đợi kết quả đấu giá trái phiếu Chính phủ Italy, sau khi lợi tức trái phiếu tăng lên mức cao nguy hiểm vào tuần trước.