Giá vàng tăng vọt, giá dầu phục hồi mạnh

Giá dầu thô cũng phục hồi đáng kể sau khi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố hạ sản lượng. Trên thị trường quốc tế, đồng USD giữ giá so với Euro. USD tại thị trường tự do trong nước tiếp tục vững ở mức 17.500 VND/USD.

Giá vàng tăng ngoạn mục

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 21,7 USD/oz (2,6%) so với giá chốt phiên liền trước, đạt mức 869,5 USD/oz.

Thị trường vàng kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) kết thúc ngày giao dịch trước đó ít giờ với giá vàng giao tháng 2 tăng 23,2 USD/oz (2,7%), đạt mức 871,2 USD/oz.

Đây là phiên tăng giá với mức tăng mạnh nhất của thị trường vàng thế giới trong vòng khoảng 1 tuần trở lại đây.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 9h30 sáng nay, giá vàng như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội theo thông tin niêm yết trên website của công ty này là 1.765.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.774.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 20.000 đồng/chỉ so với trưa hôm qua.

Giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý có giá tương ứng là 1.760.000 đồng/chỉ và 1.773.000 đồng/chỉ, tăng 20.000 đồng/chỉ và 23.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 1.760.000 đồng/chỉ và 1.775.000 đồng/chỉ, tăng 20.000 đồng/chỉ và 25.000 đồng/chỉ.

Với tỷ giá USD bán ra do Ngân hàng Vietcombank áp dụng là 1 USD = 17.495 VND, giá vàng thế giới giao ngay quy đổi hiện là 1.833.000 đồng/chỉ*. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang cao hơn giá vàng bán ra trong nước 58.000 - 60.000 đồng/chỉ.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, tỷ giá USD/VND ở mức cao, cộng với nhu cầu mua vào tại thị trường vàng trong nước thấp đang khiến giá vàng trong nước thấp hơn rất nhiều so với giá vàng thế giới.

Nhân tố đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua là những thông tin phát đi từ Trung Đông và Nam Á cho thấy tình hình bất ổn gia tăng tại các khu vực này.

Tại Trung Đông, lực lượng quân đội của Palestine hôm qua đã tiến hành một vụ tấn công bằng tên lửa lớn vào khu vực miền Nam Israel. Tại Nam Á, lực lượng quân đội của Pakistan đang được chuyển từ khu vực bộ lạc gần Afghanistan tới biên giới với Ấn Độ. Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee vẫn đang gia tăng sức ép ngoại giao với Pakistan, buộc nước này phải có biện pháp trừng trị những kẻ đã đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố ở Mumbai vào tháng trước.

Theo quy luật, bất ổn chính trị luôn là nhân tố đẩy giá vàng tăng do kim loại này là một kênh đầu tư an toàn. Mặt khác, bất ổn lại đang xảy ra tại Trung Đông và Nam Á, những khu vực tiêu thụ vàng lớn của thế giới. Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), năm ngoái, Ấn Độ là nước sử dụng nhiều vàng nhất thế giới, chiếm 20% lượng vàng được tiêu thụ toàn cầu.

Thêm vào đó, giá vàng phiên này còn được hỗ trợ bởi sự phục hồi đáng kể của giá dầu thô.

Với phiên tăng giá ngoạn mục này, vàng vừa hoàn thành một tuần lên giá. Tuần này, giá vàng giao kỳ hạn tăng 4%, giá vàng giao ngay tăng 3,8%, giá vàng bán ra trong nước tăng hơn 50.000 đồng/chỉ, tương đương mức tăng 3%.

Giá dầu tăng mạnh

Chuyển sang thị trường dầu thô, giá dầu phiên này bất ngờ phục hồi khá mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 tăng 2,36 USD/thùng (6,7%), dừng ở mức 37,71 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 2 tại London đóng cửa với mức tăng 1,76 USD/thùng (4,8%), đạt mức 38,37 USD/thùng.

Tuy nhiên, tuần này, giá dầu giao tháng 2 tại New York đã giảm mất 11%.

Hôm qua, một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là UAE tuyên bố nước này sẽ cắt giảm sản lượng dầu khai thác để tuân thủ quyết định hạ sản lượng của khối này đưa ra hôm 17/12.

Theo đó, Abu Dhabi National Oil Co. – tập đoàn khai thác dầu lửa lớn nhất của UAE – sẽ giảm lượng dầu cung cấp cho khu vực châu Á trong thời gian tháng 1-2/2009. Là nước sản xuất dầu lớn thứ tư trong OPEC – khối chiếm 40% sản lượng dầu thô của thế giới - trong tháng 11 vừa qua, UAE khai thác 2,35 triệu thùng dầu mỗi ngày.

USD giữ giá

Bất chấp thông tin về tình hình bán lẻ ảm đạm của Mỹ trong mùa mua sắm cuối năm, đồng USD vẫn giữ giá so với Euro ở mức hơn 1,4 USD đổi được 1 Euro ở thời điểm cuối ngày hôm qua tại New York. Thống kê công bố hôm qua cho thấy, doanh số của các nhà bán lẻ Mỹ đã giảm 4% trong kỳ mua sắm cuối năm 2008 - mức giảm mạnh nhất trong vòng một thập kỷ qua. Tuần này, USD mất giá 0,8% so với Euro.

Tại thị trường tự do trong nước, giá USD sáng nay tiếp tục ở mức 17.500 VND/USD. Tại một số điểm giao dịch, giá USD giữ ở mức của ngày hôm qua là 17.400 VND/USD (mua vào) và 17.500 VND/USD (bán ra). Ở một số điểm khác, giá USD cao hơn chút ít, đứng ở mức 17.470 VND/USD (mua vào) và 17.530 VND/USD (bán ra).

* Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).