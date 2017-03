Giá vàng tăng vọt lên 38 triệu đồng

Vừa mở cửa, Tâp đoàn DOJI đưa giá bán lên 38 triệu đồng, cao nhất kể từ cuối tháng 7 đến nay. Giá mua cũng lên 37,8 triệu đồng. So với cùng thời điểm hôm qua, chiều thu mua cao hơn tới 700.000 đồng, còn giá bán tăng 550.000 đồng một lượng.



Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng đưa chiều bán lên chạm 38 triệu đồng, nhưng giá thu mua thấp hơn 50.000 đồng so với DOJI lúc mở cửa. Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý đang niêm yết chiều mua và bán ở 37,8 - 38 triệu đồng.



Thị trường trong nước nhảy vọt do giá quốc tế vừa có phiên tăng mạnh, vượt 1.300 USD trong ngày hôm qua và tiếp tục đi lên sáng nay. Đến 7h32 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.313,7 USD, tăng 1,3 USD so với mở cửa và cao hơn khoảng 25 USD so với cùng thời điểm hôm qua. Với mức giá này, giá trong nước và quốc tế đang cách nhau 4,5 triệu đồng.



Các chuyên gia cho biết đà tăng này có nguyên nhân kỹ thuật hơn là các lý do khác. Cụ thể, thị trường chứng kiến một lượng lớn nhà đầu tư mua lại chứng khoán đã bán khống trong những ngày trước đó để kiếm lời.



Dài hạn, giá vàng vẫn chịu áp lực giảm. Tại châu Âu, các quan chức ngân hàng trung ương cho biết GDP toàn khu vực có thể giảm 0,6% trong năm nay. Còn tại Mỹ, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần tiếp tục tăng lên con số 333.000 đơn.



Tỷ giá bán tại một số ngân hàng thương mại quay đầu giảm, Vietcombank giảm 5 đồng xuống 21.135 đồng, còn ACB giảm tới 20 đồng từ 21.140 đồng. Ngược lại, chiều mua lại tăng nhẹ ở cả hai ngân hàng trên, Vietcombank tăng 5 đồng và ACB tăng 10 đồng.



Các điểm thu đổi ngoại tệ cho biết giá USD tự do tiếp tục đứng ở mức 21.240 - 21.270 đồng ăn một đôla Mỹ. Đà giảm trên thị trường "chợ đen" đã chững lại sau khi lao dốc liên tục từ sát 22.000 trong suốt cả tháng vừa rồi.





