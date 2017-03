Giá vàng tăng vọt lên 48,6 triệu

Mãi lực vàng lại tăng lên. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Tuệ Minh ( VNE)



Giá vàng thế giới từ trưa nay đã leo qua mốc 1.880 USD một ounce rồi lao thẳng tới 1.891 USD một ounce vào lúc 14h (Hà Nội), tương đương 47,6 triệu đồng một lượng quy đổi.Cùng lúc đó, giá vàng SJC cũng tăng tốc, lần lượt qua ngưỡng cản 48 rồi lên 48,6 triệu đồng (bán ra) một lượng tại TP HCM. Trong khi giá mua vào được đặt ở 48,2 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch bắt đầu được nới rộng sau khi thu hẹp vào đầu giờ sáng.Tập đoàn DOJI lúc 14h39 cập nhật giá bán buôn 48,35-48,65 triệu đồng một lượng và bán lẻ là 48,3-48,7 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), cao hơn buổi sáng gần 900.000 đồng một lượng.Tâm lý thăm dò lại bắt đầu hình thành khi giá vàng chạy quá nhanh. Anh Nguyễn Minh Đức, nhà ở phố Hàng Bè (Hà Nội) đến mua vàng sáng nay cho biết, có gần 50 triệu trong tay, nhưng anh chỉ dám mua vào 3 chỉ vì sợ giá đi xuống.Anh kể, buổi sáng, lúc 9h40, các tiệm ở đây công bố giá mua bán khá lệch nhau: "Trong khi Bảo Tín Minh Châu để giá là 47,45-47,85 triệu đồng, Phú Quý lại mua vào cao hơn 50.000 đồng một cây, PNJ cũng để giá mua vào 47,45 triệu, nhưng bán ra chỉ 47,84 triệu đồng một cây". Theo khách hàng này, việc chỉnh giá chênh nhau không đáng kể và thu hẹp chênh lệch mua bán có thể khiến cho người dân an tâm hơn, nhưng chính sự tăng mạnh của giá cũng là yếu tố khiến họ chùn tay.Các doanh nghiệp sáng nay vẫn xác nhận xu hướng mua vào. Đại diện Tập đoàn DOJI cho biết, tính đến 11h, đơn vị này bán ra được khoảng 1.000 lượng trong khi số lượng thu mua không đáng kể. Bà này nhận định, người dân và nhà đầu tư vẫn mua vào chủ yếu, nhưng không ồ ạt như tuần trước mà đã bắt đầu xuất hiện tâm lý thăm dò.Hiện tại, các điểm kinh doanh của đơn vị này sẵn sàng có tiền và vàng để đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Số lượng thay đổi bảng giá cũng ít hơn những ngày trước, từ sáng đến trưa nay, khoảng 6-7 lần.Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc PNJ, so với những phiên tăng giá trước, lượng giao dịch sáng nay thấp hơn. Bà Cúc thông tin, số lượng bán ra của PNJ trong sáng nay đạt trên 1.000 lượng nhưng mua vào chỉ được 350 lượng.Với tỷ giá quy đổi hiện nay, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới trên nửa triệu đồng một lượng.Các doanh nghiệp tại Hà Nội sáng nay lúc 8h30 niêm yết mua bán ở 47,5-47,82 triệu đồng, tăng 700.000 đồng chiều thu gom và gần 800.000 đồng chiều bán ra so với chốt tuần trước. Tại TP HCM, giá mua vào tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng.Tập đoàn DOJI 8h45 sáng niêm yết mua bán lẻ ở 47,45-47,85 triệu đồng. Biên độ chênh lệch 400.000 đồng. Riêng mua bán buôn, giá thu gom đắt hơn bán lẻ 50.000 đồng còn chiều bán ra lại rẻ hơn 50.000 đồng.Tuy nhiên ít phút sau, đơn vị này quyết định thu hẹp biên độ mua bán, bằng cách tăng giá mua vào. Giá mua lẻ lúc 9h05 phút là 47,55 triệu đồng, trong khi mua buôn cũng tăng thêm 50.000 đồng lên 47,6 triệu đồng. Biên độ mua bán nhờ vậy thu hẹp còn 200.000-300.000 đồng mỗi lượng.Về trưa, giá trong nước có xu hướng đứng im trong khi giá quốc tế vẫn liên tục biến động. Tại Hà Nội, doanh nghiệp niêm yết mua bán là 47,5,47,82 triệu đồng, cân bằng so với sáng.Tại một số cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông, lúc 10h30, bảng giá lần lượt công bố 47,45-47,85 triệu đồng hoặc 45,5-45,85 triệu đồng. Biên độ chênh lệch vẫn khá lớn, ở 350.000-400.000 đồng.Tập đoàn DOJI lúc 11h công bố mua bán ở 40,70-40,85 triệu đồng. Chênh lệch mua bán chỉ 150.000 đồng. Riêng với mua bán buôn, đơn vị này để giá là 40.73-40,83 triệu đồng. Biên độ là 100.000 đồng.Giá quốc tế lúc 11h30 giờ Việt Nam trên bảng điện tử Kitco.com đạt 1.873 USD mỗi ounce, tăng nhẹ hơn 1 USD so với đầu ngày. Trước đó khoảng một giờ, giá có xu hướng giảm xuống khoảng 1.868 USD, nhưng sau đó lại nhích dần.Thị trường quốc tế sáng nay cũng ghi nhận phiên tăng đột ngột. Lúc 8h30 giờ Việt Nam, tại phiên châu Âu, vàng giao ngay chốt trên 1.872 USD mỗi ounce. So với chốt tuần trước, mỗi ounce đã tăng 19 USD.Giá vàng tăng trước sự trượt giá mạnh của đồng đôla Mỹ so với các loại ngoại tệ khác, mà xuất phát điểm chính là những bất ổn tiềm tàng trong nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Ngoài ra, các nhà đầu tư quốc tế có xu hướng lo lắng về sự phục hồi kinh tế châu Âu, Trung Quốc, Mỹ.Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn neo ở 20.618 đồng.Các ngân hàng thương mại đầu ngày có xu hướng bình ổn mua bán. Vietcombank vẫn giữ nguyên mức giá của thứ bảy tuần trước là 20.800 đồng mua vào, 20.824 đồng bán ra. ACB cũng niêm yết tương tự.Trên thị trường tự do, giá USD sau những ngày hạ nhiệt đã gần chạm mốc 21.000 đồng, tăng mạnh so với trước. Tại Hà Nội, các điểm thu đổi ngoại tệ báo giá là 20.940-20.960 đồng (mua vào - bán ra). So với ngân hàng thương mại, giá thu gom đang cao hơn khoảng 140 đồng chiều thu gom, chiều bán ra đắt hơn ngân hàng khoảng 120 đồng.