Giá vàng tăng vọt lên gần 41 triệu đồng

Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ rục rịch đi mua vàng khi giá vượt 40 triệu đồng.

Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng thế giới vừa xác lập kỷ lục mới nhất

1.660 USD một ounce. Ảnh chụp màn hình.

Theo Lệ Chi (VNE)



Tại TP HCM, giá vàng lúc 8h10 được các doanh nghiệp công bố tăng khá mạnh, đưa chiều bán ra lên mốc kỷ lục 40,80 triệu đồng, tăng 670.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, chiều thu gom cũng đắt thêm 630.000 đồng, lên 40,70 triệu đồng.Tại Hà Nội, các doanh nghiệp lớn cũng niêm yết rất cao so với cuối ngày 2/8. Ở chiều thu gom, giá tương đương với TP HCM, trong khi chiều bán ra cao hơn 20.000 đồng, lên 40,82 triệu đồng. Biên độ chênh lệch mua bán hiện khoảng 120.000 đồng một lượng.Lúc 8h45phút sáng, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức mua vào 40,70 triệu đồng, bán ra 40,80 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 100.000 đồng. Trong khi đó, giá bán sỉ niêm yết ở mức mua vào 40,71 triệu đồng, bán ra 40,79 triệu đồng.Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch của DOJI đạt khoảng 3.500 lượng, trong đó chủ yếu là khách hàng đi mua.Theo Công ty Sacombank-SBJ, trước những biến động tăng mạnh của giá vàng, lực mua bán trở nên cân bằng hơn. Những nhà đầu tư trót mua vào trong ngày cuối tuần vừa qua đã có cơ hội chốt lời khi giá vàng đang tăng cao.Sự đi lên mạnh mẽ của giá trong nước chủ yếu nhờ đà tăng tốc chóng mặt của kim loại quý quốc tế. Trong phiên New York 2/8, vàng giao ngay đã có sự biến động khá mạnh, có lúc giá vọt lên đến ngưỡng 1.660 USD mỗi ounce. Và sau đó đóng cửa ngày tại mốc cao này. Đây được xem là kỷ lục mới nhất từ trước đến nay.Tuy nhiên, kỷ lục trên không duy trì được lâu khi giá tạm điều chỉnh trong phiên châu Á sáng nay. Tính đến 7h30 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng chỉ còn mấp mé quanh 1.653 USD, giảm gần 7 USD so với đỉnh cao vừa lập được. Nếu căn cứ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương khoảng 41 triệu đồng.Tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay theo công bố của Ngân hàng Nhà nước vẫn cố định 20.608 đồng. Các ngân hàng thương mại không có nhiều thay đổi trong mua bán đôla. Vietcombank niêm yết giá đầu ngày ở 20.560-20.610 đồng (mua vào - bán ra). ACB cũng giữ nguyên giá giao dịch so với ngày hôm qua, thu gom ở 20.540 đồng và bán ra ở 20.600 đồng.