Giá vàng tăng vọt trở lại

Vàng miếng trong nước sáng nay niêm yết trung bình ở 22,46 - 22,52 triệu đồng, trong đó giá mua vào và bán ra tăng mạnh 230.000 - 240.000 đồng so với sáng qua. Một số cửa hàng lớn ở Hà Nội lúc 9h30 sáng đẩy biên độ mua - bán lên 100.000 đồng, để giá ở 22,44 - 22,54 triệu đồng mỗi lượng. Khi giá mới biến động, các doanh nghiệp thường dãn khoảng cách giá vì lý do an toàn. Vàng miếng SBJ đầu ngày hôm nay có giá 22,41 - 22,46 triệu đồng, tăng 120.000 đến 150.000 đồng một lượng so với chiều 5/10.

Các sàn vàng mở cửa ngày 6/10 quanh 21,81 triệu đồng. Do biến động của thị trường thế giới trong đêm 5/10, sáng nay các trung tâm giao dịch khá sôi động với khối lượng mua - bán ở mức cao. Nhiều nhà đầu tư đặt mua đến 500 lượng vàng với dự đoán đà tăng sẽ còn kéo dài. Trong lúc đó, cũng nhiều người bán ra chốt lời với phương châm "không tham lam, bán ngay khi được giá". Tính đến 9h sáng, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt 251.300 lượng, giá biến động trong biên độ 21,568 - 21,937 triệu đồng.

Hôm 17/9, khi thị trường thế giới đạt mức đỉnh của năm ở 1.025,8 USD, cao nhất kể từ hồi tháng 8 năm ngoái, giá vàng trong nước được niêm yết quanh 22,28 - 22,36 triệu đồng. Với mức niêm yết hiện nay quanh 22,50 triệu, giá trong nước không chênh lệch nhiều so với quốc tế.

Trên thị trường thế giới, vàng giao tương lai tăng tới 13,50 USD, đạt mức 1.017,18 USD một ounce vào cuối phiên giao dịch ngày thứ hai. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 24/9, sau một tuần đôla Mỹ mất điểm liên tục và sau đà đi lên của giá dầu. Những tin tức kinh tế không vững chắc nối tiếp nhau cũng góp phần khiến nhà đầu tư đổ xô đến vàng như một kênh an toàn.

Giá vàng giao ngay bắt đầu tăng mạnh từ 12h đêm qua theo giờ New York, từ mức lình xình 1.005 USD vọt lên trên 1.015 USD mỗi ounce. Giá đi trong biên độ từ 1.001,60 đến 1.018,90 USD. Tính đến 9h17 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao dịch tại châu Á có giá 1.1018,50 USD.

Nhà đầu tư thế giới đổ xô mua vàng khi USD giảm giá, thị trường dầu thô đi lên và căng thẳng tại Trung Đông gia tăng. Hôm qua, đôla Mỹ tiếp tục mất điểm so với euro và các loại tiền tệ chủ chốt khác sau cuộc họp của nhóm G7 tại Istanbul hôm Chủ nhật. Các bộ trưởng tài chính từ 7 nước giàu nhất thế giới khẳng định lại quan điểm của nhóm, rằng họ cảm thấy hài lòng với triển vọng đồng đôla Mỹ yếu, vốn có lợi cho đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Việc vàng duy trì mạnh mẽ trên mốc 1.000 USD suốt một thời gian dài chứng tỏ thị trường đang có những cơ sở vững chắc để tiếp tục đi lên, và những lần điều chỉnh giảm nhẹ gần đây của giá chỉ là do nguyên nhân ngắn hạn, một chuyên gia nhận xét. Tháng này, thị trường vàng tiếp tục có cơ hội tăng giá nhờ thị trường tiền tệ và hỗ trợ từ nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ, Pakistan.

Trong số 24 nhà đầu tư được Bloomberg mời khảo sát, có 11 người cho rằng giá sẽ tăng tiếp trong tuần này, 9 người dự đoán giá giảm và 4 người không đưa ra ý kiến nào.

Lượng nắm giữ của quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust GLD, tăng lên 1.098,07 tấn vào hôm qua, sau khi mua thêm 1,2 tấn và gia tăng lượng dự trữ lên 1.096,55 tấn hôm 2/10.