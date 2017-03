Giá vàng tăng vọt từng phút

Hôm qua (19-8), kỷ lục mới của giá vàng thế giới đã được thiết lập ở mức hơn 1.836 USD/oz trong phiên giao dịch tại châu Á.

Vàng tăng thẳng đứng

Theo phân tích của nhiều diễn đàn về vàng thì giá vàng thế giới tăng giá mạnh do giới đầu tư quan ngại sâu sắc về những bất ổn nợ công ở châu Âu và nguy cơ suy thoái thêm lần nữa của Mỹ và những bất ổn về kinh tế sau thảm họa động đất ở Nhật Bản.

Vàng thế giới tăng thẳng đứng kéo theo giá vàng trong nước liên tục tăng vùn vụt, niêm yết giá cứ thay đổi liên tục suốt các giao dịch trong ngày. Tính đến 16 giờ 30, vàng SJC mua vào giá 47,05 triệu đồng/lượng, bán ra giá 47, 43 triệu đồng/lượng, tăng gần 2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm trước.

“Hôm nay giá vàng tăng từng phút chứ không phải tính bằng giờ nữa. Hằng ngày đến phiên giao dịch thì mới thay đổi bảng giá. Giờ thì phải mở hẳn mạng để theo dõi tình hình vàng thế giới. Nếu không cập nhật kịp thì chỉ có lỗ thôi” - chị Ngọc, chủ tiệm vàng Bích Ngọc trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM, cho biết.

Ghi nhận tình hình giữa giá bán và giá mua, chị Ngọc cho hay buổi sáng khách đến mua bán không nhiều. Buổi chiều lượng người đến bán nhiều hơn một chút nhưng không đáng kể.

Chị Nguyên, chủ tiệm vàng Minh Tâm (222 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM), cho biết nếu mua ở những tiệm vàng lẻ thì khách sẽ phải chịu thêm10.000-20.000 đồng/lượng. Tiền này gọi là phí giao dịch, tiền công, tiền cắt khi bán lẻ từng chỉ một. Tuy nhiên, nếu mua một cây thì khách sẽ không phải chịu khoản này.

Chỉ cách một ngày mà giá vàng đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Trong ngày 19-8, dù giá vàng tăng chóng mặt nhưng không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng. Ảnh: M.THẢO

“Không giống như nhiều lần khác, giá vàng tăng người dân đổ xô đi mua thì đợt này tình hình có vẻ im ắng hơn. Nguyên nhân cũng được cho rằng có hai dạng giữ và mua vàng. Thứ nhất là mấy tuần trước khi giá vàng lên 46 triệu đồng/lượng, nhiều người dân, kể cả những người hưu trí, công chức văn phòng có tiền đã đổ xô đi mua cả nên đến giờ này lượng người mua cũng ít đi. Thứ hai, những người mua vàng thường có thói quen trữ chứ không bán.

Số còn lại là lướt sóng kiếm lời” - chị Nguyên nói.

Lực mua từ DN

ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và đầu tư Vàng Việt Nam, cho rằng mặc dù vàng lên trên 47 triệu đồng/lượng nhưng sức mua và bán không mạnh. Nguyên nhân là do giá vàng tăng quá nhanh sau một đêm mà người dân thường có phản ứng chậm so với thị trường.

Ngược lại, một số nhà đầu tư lớn lại mua vào rất nhiều trong sáng hôm qua. Họ mua có thể là để cắt lỗ hoặc mua để trả cho các ngân hàng thương mại. Vì theo quy định tại Thông tư số 11 của NHNN, các ngân hàng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng trước đây thành VND và các hình thức bằng tiền khác. Thế nhưng hiện vẫn còn một số ngân hàng chưa thực hiện được, dù thời gian hoàn tất chuyển đổi trạng thái sang vàng đã qua. Chính vì lý do đó nên nhiều doanh nghiệp đã đi mua vàng.

Theo ông Hải, tình hình thị trường vàng sẽ còn biến động trong thời gian tới. Bởi kinh tế Mỹ quá xấu, CPI tháng 7 của Mỹ tăng 0,5% so với tháng 6, gấp 2,5 lần so với dự báo. Trong tháng 8 này lại còn tệ hơn nữa. Bên cạnh đó, chứng khoán, tình hình châu Âu không khả quan… tất cả đã tác động lên thị trường vàng. Riêng về giá vàng trong nước cũng có nhiều khả năng tăng do áp lực về tỉ giá.

“Những doanh nghiệp thời gian vừa qua đã đi vay USD thì cuối năm họ phải mua USD để trả nợ, điều này có thể khiến giá vàng tăng kép” - ông Hải cảnh báo.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn và đá quý TP, cho biết giá vàng tăng trên 47,4 triệu đồng/lượng là theo giá vàng thế giới. Tuy nhiên, “Thông tin tôi nắm hiện tại ở TP và các DN ở tỉnh hôm nay là không có hiện tượng đổ xô đi mua vàng của người dân. Hiện tại nhiều tiệm vàng ở TP trống vắng khách đến mua. Điều này cũng dễ hiểu vì ngay các DN cũng không biết giá vàng sẽ còn đi về đâu thì nói gì người dân có cơ sở để ra quyết định mua bán vàng” - ông Dưng nói.

NHNN chủ động can thiệp thị trường vàng Đến cuối giờ chiều, các biện pháp điều hành thị trường vàng đã có trên bàn thống đốc. Lần này chủ trương của NHNN là chủ động can thiệp vào thị trường vàng chứ không để khi thị trường có biến động quá lớn và người dân đổ xô mua vàng vì tâm lý thì mới đưa ra các giải pháp ngăn chặn. Các giải pháp điều hành hiện tại và sắp tới của NHNN là không dùng biện pháp hành chính để can thiệp mà là theo quy luật kinh tế. Nghĩa là điều hành làm sao để giá vàng trong nước liên thông với giá vàng thế giới, không để xảy ra tình trạng có chênh lệch giá giữa vàng trong nước với vàng thế giới. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc chi nhánh

NHNN TP.HCM Hà Nội: Khách mua vào vì hy vọng giá còn lên Dù giá vàng hôm 19-8 đắt hơn một ngày trước tới 1,5 triệu đồng/lượng nhưng các cửa hàng vàng tại Hà Nội chật kín khách đến mua vàng. “Đúng là giá vàng đang điên loạn. Nhưng có lẽ phải mua vàng vì gửi tiết kiệm giờ là âm rồi” - ông Nguyễn Văn N. ở phố Huế cho biết sau khi ông vừa rút 200 triệu đồng tiết kiệm ra để mua được hơn ba cây vàng. Một cán bộ phụ trách kinh doanh cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông cho biết khách hầu hết đến mua vì hy vọng giá vàng còn lên mạnh. Có khách lẻ mua 10-20 cây, còn những người đi bán chỉ với số lượng ít, từ vài chỉ đến 1-2 cây. L.THANH

BÙI NHƠN - YÊN TRANG