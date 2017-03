Giá vàng thế giới biến động mạnh

Sau những căng thẳng chính trị ở Syria khiến nhu cầu đầu tư an toàn vào vàng tăng mạnh. Cùng với đó là những lo ngại về sự gián đoạn trong việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng cao cũng là nguyên nhân thúc kim loại quý vọt lên 1.434 USD, mức cao nhất 3,5 tháng. Tuy nhiên, đà tăng chững lại và quay đầu giảm ngay sau đó do đồng USD mạnh lên và hoạt động chốt lời của giới đầu tư.



Chốt phiên Mỹ ngày 28/8, mỗi ounce tăng ở mức khiêm tốn 2 USD, dao động quanh 1.418 USD. Cùng lúc, giá vàng giao tháng 12 chốt ngày 1.422,20 USD, tăng khoảng 2 USD so với phiên liền trước.



Giá kim loại quý đi xuống nhẹ trong giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Tính đến 7h45, giờ Hà Nội, mỗi ounce có giá 1.414 USD, giảm hơn 2 USD so với mở cửa.



Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện có giá khoảng 36,14 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Trong khi đó, mức giá đóng cửa 28/8 của vàng miếng trong nước xoay quanh 38,50-38,80 triệu đồng.



So với mức thấp nhất của tháng Sáu, giá vàng quốc tế hiện nay đã tăng khoảng 20%. Về mặt phân tích kỹ thuật, mức kháng cự vững chắc của kim loại quý trong ngắn hạn là 1.450 USD và hỗ trợ là 1.384 USD.



Nhu cầu về vàng vật chất trên toàn thế giới và đặc biệt là Ấn Độ, tiếp tục củng cố thị trường. Hiện nay, giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại so với đồng Rupee. Các chuyên gia cho biết, sở dĩ xảy ra việc này là do đồng nội tệ của Ấn Độ đang giảm xuống mức thấp so với USD.



Paolo Lostritto, Giám đốc nghiên cứu kim loại và khai thác mỏ của National Bank Financial cho rằng, người tiêu dùng trên khắp Ấn Độ đã tích trữ vàng trong vài tháng qua với dự đoán và lo sợ rằng tiền tệ của nước này không còn giá trị.

"Mặc dù chi phí mua vàng đã tăng 10%, do đồng tiền nội tệ giảm nhiều nhưng họ vẫn thu gom kim loại quý. Nó đã thực sự củng cố suy nghĩ và tâm lý của người dân đối với vàng", ông nói.





Theo Lệ Chi (VNE)