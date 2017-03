Giá vàng thế giới chỉ còn 34 triệu đồng

Thị trường tiếp tục mất thêm 20 USD một ounce, sau khi hạ mức tương tự hôm qua. Tính đến 8h12 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce ở mức 1.344 USD, so với 1.368 USD cùng thời điểm hôm qua. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã hạ 18%.







Thị trường vàng hiện thấp hơn 18% so với đầu năm. Ảnh: cfp.cn



Theo Thanh Bình (VNE)



Cuối phiên họp chính sách 2 ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết Cục sẽ tiết chế bớt tốc độ của quá trình mua lại trái phiếu trong năm nay. Tuyên bố này dìm giá vàng rơi thẳng xuống đáy của 4 tuần lễ."Nếu các chỉ số kinh tế tiếp tục tốt lên, chúng tôi sẽ giảm dần tốc độ mua lại", ông Chủ tịch nói. Hiện mỗi tháng FED mua vào 85 tỷ USD trái phiếu chính phủ và nợ thế chấp."Lạm phát vẫn đang ở mức thấp và gói nới lỏng sẽ sớm kết thúc, do đó hiện không có lý do gì để giữ vàng", một giám đốc chiến lược của Ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets, trụ sở tại Chicago bình luận sau phiên họp 2 ngày.Trong khi vàng giảm giá, đôla Mỹ lại tăng mạnh 1,1% so với rổ tiền tệ. Còn trên thị trường chứng khoán, chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng mạnh, tổng công cao hơn 16% so với đầu năm.Quy ra tiền Việt, hiện mỗi lượng vàng thế giới tương đương 34 triệu đồng. Cuối ngày hôm qua, các doanh nghiệp trong nước chốt ngày ở mức bán ra gần 40 triệu đồng mỗi lượng.