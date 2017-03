Giá vàng thế giới chuyển màu xanh

“Khách không vắng, nhưng cũng không nhiều”

Các công ty vàng bạc đá quý sáng nay điều chỉnh giá vàng niêm yết bình quân thêm 1.000 đồng/chỉ so với hôm qua. Giá vàng miếng các thương hiệu dao động phổ biến trong khoảng 1.965.000-1.970.000 đồng/chỉ (mua vào) và trên 1.975.000 đồng/chỉ (bán ra).

Cụ thể, giá vàng SJC tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đầu giờ sáng đứng ở mức 1.965.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.977.000 đồng/chỉ (bán ra). Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) mua vào vàng miếng SJC với giá 1.970.000 đồng/chỉ và bán ra với giá 1.977.000 đồng/chỉ.

Giá vàng miếng SBJ của Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank (Sacombank-SBJ) là 1.969.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.975.000 đồng/chỉ (bán ra). Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.965.000 đồng/chỉ và 1.975.000 đồng/chỉ.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng hiệu PNJ tại thị trường Tp.HCM mua vào và bán ra lần lượt là 1.968.000 đồng/chỉ và 1.973.000 đồng/chỉ.

So với giá vàng thế giới quy đổi chưa tính thuế và các chi phí có liên quan, giá vàng bán ra trong nước đang cao hơn khoảng 62.000 đồng/chỉ.

Trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa rồi, giao dịch vàng vật chất trên thị trường duy trì ở trạng thái vừa phải, không có sự thay đổi lớn về số khách mua bán.

“Hoạt động mua bán vàng thời gian này đang ở trạng thái đi ngang do không có sự thay đổi đột biến nào về giá. Khách không vắng, nhưng cũng không nhiều”, ông Hoàng Trọng Thích, một phụ trách kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu, cho biết. Theo ông Thích, khách tới giao dịch tại công ty này ở thời điểm hiện nay phần lớn mua bán với khối lượng nhỏ lẻ dăm ba cây, không có những nhà đầu tư lớn.

Ông Thích cho biết thêm, lượng khách tới mua vàng trang sức tại công ty này trong dịp nghỉ lễ vừa qua tăng khoảng 10%.

Giá vàng thế giới nhận nhiều kỳ vọng

Trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng tại thị trường châu Á sáng nay đã tăng trở lại sau khi sụt giảm mạnh nhất trong 1 tháng ở tuần trước, với mức giảm 3%.

Vào lúc 11h trưa nay, giá vàng giao ngay trên bảng giá trực tuyến Kitco là 892,5 USD/oz, tăng 5,7 USD/oz so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại thị trường New York. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6 giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đứng ở 893,2 USD/oz, tăng 5 USD/oz.

Theo giới quan sát, thị trường đang kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần này sau khi kết quả kiểm tra năng lực tài chính của 19 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ được công bố vào ngày 7/5 tới. Cho tới thời điểm này, đã xuất hiện tin đồn rằng một số ngân hàng trong số này như Citigroup và Bank of America sẽ phải tăng vốn theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ.

Một thông tin nữa được chú ý nhiều trong tuần này là cuộc họp bàn lãi suất đồng Euro của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cũng diễn ra vào ngày thứ Năm (7/5). Dự báo, ECB có thể sẽ cắt giảm thêm 0,25% lãi suất đồng tiền này, từ mức 1,25% hiện nay.

Giao dịch tại các sàn vàng tập trung phiên sáng nay tiếp tục diễn biến theo không khí sôi động của tuần trước. Tại sàn SBJ lúc 11h05 đã có 101.600 lượng vàng được khớp lệnh thành công, với giá khớp lệnh dao động trong khoảng 19,04-19,33 triệu đồng/lượng.

Tại sàn ACB, cùng thời điểm có 40.780 lượng vàng được sang tay, với giá khớp lệnh từ 18,99-19,13 triệu đồng/lượng.

Dầu thô vững giá

Chuyển sang thị trường dầu thô, giá dầu vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ những tín hiệu khả quan phát đi từ nền kinh tế Mỹ, duy trì trên mức giá 53 USD/thùng đóng cửa cuối tuần trước.

Trong cuộc họp cổ đông thường niên của tập đoàn Berkshire Hathaway diễn ra ngày 2/5, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, Chủ tịch tập đoàn, đã lạc quan nhận định, khủng hoảng tài chính đã bớt căng thẳng. Ông cũng dự báo, sẽ không có thêm ngân hàng lớn nào của Mỹ sụp đổ, nhưng cảnh báo nguy cơ lạm phát hình thành từ những số tiền khổng lồ mà Chính phủ Mỹ chi ra để giải cứu nền kinh tế và hệ thống tài chính.

Vào lúc 11h10 giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 6 tại NYMEX là 53,15 USD/thùng, giảm 0,05 USD/thùng so với giá đóng cửa phiên trước.

Tỷ giá USD quốc tế đi xuống

Điểm qua thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.939 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tiếp tục kịch trần +5% mà Ngân hàng Nhà nước cho phép. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD sáng nay cùng ở mức 17.786 VND/USD. Tại Ngân hàng Eximbank, giá mua và bán USD cũng chung mức 17.786 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD đang giảm giá do những thông tin kinh tế khả quan đang thúc đẩy giới đầu tư tìm tới những kênh đầu tư có mức độ rủi ro cao hơn, trong đó có những đồng tiền có mức lãi suất cao hơn USD. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, những thông tin tích cực về kinh tế Mỹ cũng có tác dụng nâng đỡ cho tỷ giá đồng “bạc xanh”.

Sáng nay tại thị trường châu Á, tỷ giá Euro/USD phổ biến ở mức 1 Euro “ăn” trên 1,33 USD.