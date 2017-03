Giá vàng thế giới có dấu hiệu ngừng giảm

Theo Hà Linh (VNN/ AP, Reuters, Bloomberg)



Giá vàng giao tháng 2 trên sàn NYMEX đóng cửa chỉ còn giảm 5,5 USD (-0,47%) xuống 1.164 USD/ounce so với mức giảm hơn 30 USD/ounce trong phiên.Giá vàng giao ngay vào đầu giờ sáng 8/12 tại Sydney đang đứng ở mức gần 1.160 USD/ounce.Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy vàng đã ổn định trở lại sau khi lao dốc từ mức cao kỷ lục là 1.227,5 USD/ounce.Đêm qua, vàng đã giảm thêm 33 USD (sau khi giảm 50 USD trong ngày thứ Sáu) nhưng vào cuối phiên đã phục hồi trở lại do đồng USD quay đầu giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác.Đồng USD giảm trở lại là do kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất sau khi tình trạng thất nghiệp của Mỹ được cải thiện đáng kể (công bố cuối tuần trước) đã không thành sự thật.Chủ tịch Fed ông Bernanke trong bài phát biểu hôm 7/12 tiếp tục bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về nền kinh tế nước này.Theo đó, kinh tế Mỹ sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn dữ dội nếu chính quyền nước này thắt chặt chính sách tiền tệ.Những khó khăn lớn nhất hiện tại, theo Bernanke, vẫn là thất nghiệp cao, sự lo lắng của người tiêu dùng, và lạm phát vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.Tất cả các phát biểu này đều cho thấy, Fed sẽ chưa thể sớm nâng lãi suất cơ bản - hiện đang nằm ở mức thấp kỷ lục 0-0,25%.Điều này là hoàn toàn trái với kỳ vọng của giới đầu tư vào cuối tuần trước và nó ngay lập tức kéo đồng USD giảm giá. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư vào vàng và nhiều loại hàng hoá khác tăng mạnh.Mặc dù vậy, sau đợt giảm mạnh vừa rồi, nhiều chuyên gia cho rằng vàng sẽ khó vượt đỉnh cao vừa thiết lập trong năm nay. Ở chiều ngược lại, giá cũng khó có thể rớt xuống dưới 1.100 USD/ounce.Các dự báo cho năm sau đều cho rằng, xu hướng tăng giá vẫn là chủ đạo. Vàng được dự báo có thể lên tới 1.400 USD/ounce sau đó sẽ hạ nhiệt.