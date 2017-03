Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong nước dè dặt

Tại TP HCM, niêm yết bán vàng SJC chỉ còn 42 triệu đồng, hạ 230.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Giá mua vào mất mốc 42 triệu đồng, hạ 180.000 đồng xuống 41,85 triệu đồng một lượng.



Còn tại Hà Nội, niêm yết thu mua vàng tại DOJI cao hơn 70.000 đồng so với TP HCM, đứng ở 41,90 triệu đồng lúc 9h25. Giá bán vàng mất hơn 200.000 đồng so với hôm qua, hiện còn 42,02 triệu đồng. Với mức giảm này, giá vàng rơi xuống đáy của hơn 8 ngày trở lại đây. Tuy mất 200.000 đồng nhưng đà giảm trong nước vẫn khá dè dặt so với quốc tế, kéo khoảng cách giá vàng trong và ngoài nước từ 1,2 lến 1,4 triệu đồng.



Hôm qua, giá vàng thế giới mất 0,5% xuống 1.608 USD trong phiên giao dịch thứ tư sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo đó, Chủ tịch Ben Bernanke kết thúc bài phát biểu mà không đề cập gì đến gói nới lỏng tiền tệ kích thích kinh tế.



Có lúc vàng hạ tới 1,5% sau bài phát biểu trên, nhưng rồi phục hồi một phần vào cuối phiên sau khi FED hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ. Dù không đưa ra chương trình kích thích kinh tế nào, FED vẫn úp mở rằng họ có thể hành động để vực dậy nền kinh tế khi cần thiết.



Đến sáng nay, thị trường tiếp tục đi xuống, mất mốc 1.600 USD. Lúc 9h28 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.599,80 USD hạ 7 USD so với mở cửa. Kể từ đầu năm đến nay, giá vàng nhích nhẹ 3% và vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh cao 1.920,30 USD lập được hồi năm ngoái.





Theo Thanh Bình (VNE)