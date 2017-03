Giá vàng thế giới giảm sâu

Mặc dù trong phiên Á Âu, kim loại quý đã tăng giá 0,95% lên 1.828,55 USD một ounce, mức cao nhất từ ngày 14/9 trước nỗi lo Hy Lạp có thể sẽ vỡ nợ trong vài tuần tới nếu không được tiếp tục nhận viện trợ.









Giá vàng quốc tế sụt giảm trước lực bán tháo của nhà đầu tư

nhằm cứu thanh khoản cho các thị trường khác. Ảnh: PV

Theo Lệ Chi (VNE)



Tuy nhiên, thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm với mức khá lớn. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 2,3%. Thị trường chứng khoán Mỹ vừa mở cửa cũng đã rớt thảm hại, với chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 230 điểm. Cùng với sự sụt giảm của chứng khoán, đồng euro mất giá 1,1% so với USD. Trong khi đó, đồng rơi xuống mức thấp nhất trong chín tháng và dầu giảm 2,4%... khiến cho nhà đầu tư phải bán kim loại thay vì giữ chúng để cắt lỗ cho các danh mục đầu tư khác.Những nhân tố trên cộng với sự mạnh lên của đồng USD trong ngày giao dịch thứ hai là nhân tố đẩy giá vàng quốc tế giảm rất mạnh. Ngay khi thị trường thế giới bước vào phiên New York, giá không giữ nổi mốc cản 1.800 USD, và rơi xuống sát vùng 1.770 USD một ounce, giảm gần 50 USD.Lúc 1h (giờ Hà Nội), giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com chỉ còn 1.773 USD một ounce, tương đương 44,9 triệu đồng một lượng quy đổi (theo tỷ giá bán 21.000 đồng một đôla). Mức quy đổi này thấp xa so với giá SJC vào lúc đóng cửa chiều 19/9 tại 47,05 triệu đồng một lượng.Sau đó, càng về cuối phiên, giá quốc tế chỉ hồi phục nhẹ và đóng cửa ngày tại mốc 1.778 USD một ounce (tương đương khoảng 45,01 triệu đồng). Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng chốt phiên để mất 35 USD, xuống quanh 1.779,70 một ounce.Hiện nay, các nhà đầu tư đang hướng về cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày thứ ba và thứ tư tuần này. FED sẽ họp hai ngày để bàn thảo về lãi suất, các biện pháp điều hành thị trường vàng và trong trường hợp FED không đưa ra gói cứu trợ thì thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ giảm điểm. Còn nếu có bất cứ gói kích thích nào tung ra cũng là lúc giá vàng lập tức tăng cao.Đến giờ giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, giá kim loại quý vẫn chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 7h40 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng đang giao dịch quanh 1.780,60 USD.