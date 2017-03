Giá vàng thế giới hướng tới tuần tăng thứ 5 liên tiếp

Phiên 2/2, giá vàng lập đỉnh của 2 tháng qua (1.760,96 USD/ounce).



Như vậy, tuần này nhiều khả năng sẽ là tuần thứ 5 liên tiếp giá vàng đi lên, trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo về thị trường lao động tại khu vực phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 1/2012.



Thống kê mới đây cho hay lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ trong tuần trước giảm mạnh hơn dự kiến. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trên đường phục hồi.



Trong khi đó, ngày 2/2 là phiên giao dịch thứ ba liên tiếp giá vàng tăng tại New York, do thị trường bị tác động bởi thống kê khả quan về tình hình thất nghiệp tại Mỹ. Từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng gần 12%. Đà đi lên này gia tăng sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuần trước tuyên bố sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức gần 0%.



Đóng cửa phiên 2/2 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 4/2012 tăng 11,5 USD lên 1.761 USD/ounce. Thị trường phiên này đã không "đoái hoài" đến thông tin cho hay sản lượng vàng của Trung Quốc - nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới - đã vọt lên mức cao kỷ lục 360,95 tấn trong năm 2011. Nhu cầu vàng tại cường quốc này vượt xa con số trên.



Trong một thông tin có liên quan, lượng vàng tại SPDR Gold Trust (quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới) phiên 2/2 đã tăng gần 0,5% lên 1.277,135 tấn vào - mức cao nhất kể từ ngày 20/12/2011.





Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)