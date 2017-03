Giá vàng thế giới rơi tự do

Sáng cuối tuần, giá vàng SBJ của Sacombank SBJ mở cửa ở mức 26,36 - 26,40 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, giá bán vàng nay rẻ hơn 100.000 đồng và giá mua mất 120.000 đồng. Giá vàng SJC sáng nay được niêm yết ở 26,33 - 26,41 triệu động một lượng. So với sáng qua, giá mua và bán mất lần lượt 140.000 - 120.000 đồng.

Tại Hà Nội, một số doanh nghiệp niêm yết mua vàng SJC ở 24,33 đến 26,34 triệu đồng một lượng vàng, giảm 100.000 đồng một lượng so với đóng cửa chiều qua. Cùng lúc đó, giá bán phổ biến ở quanh 26,40 đến 26,41 triệu đồng, cũng rẻ hơn 100.000 đồng.

Tốc độ đi xuống của thị trường trong nước không thấm vào đâu so với thế giới. Nếu quy ra tiền Việt, đà giảm 20 USD tương đương với việc mỗi lượng vàng quốc tế nay rẻ hơn hôm qua 470.000 đồng (đã tính cả thuế nhập khẩu, theo tỷ giá thị trường tự do). Ảnh : Hoàng Hà

Sau khi mở cửa ngày tại 1.125,90 USD một ounce, giá vàng không mấy thay đổi trong suốt phiên giao dịch tại châu Á và châu Âu. Tuy nhiên, trong phiên New York vào cuối ngày, thị trường đột ngột lao dốc không phanh từ trên 1.125 USD, có lúc chỉ còn 1.103 USD một ounce, mất tới 20 USD so với đầu ngày, tương đương khoảng 2% giá trị. Giá đóng cửa ngày 19/3 ở 1.107,90 USD.

Hợp đồng vàng giao tháng tư cũng mất tới 19,90 USD một ounce, xuống còn 1.107,60 USD một ounce. Đây là tốc độ giảm giá ngày lớn nhất kể từ hôm 4/2, khi thị trường mất 4,4% chỉ sau một ngày. Tuy nhiên, so với hồi đầu tuần, giá vẫn cao hơn 0,5%.

Đôla Mỹ mạnh lên là nguyên nhân chính dìm giá vàng hướng về mốc 1.100 USD. Chỉ số U.S. Dollar Index, công cụ so sánh giá trị đồng USD với các loại tiền chủ chốt, tăng 0,6% điểm vào phiên giao dịch sáng 19/3 tại New York. Trước đó, đôla cũng dần mạnh lên trong ngày thứ 5 nhưng giá vàng vẫn cầm cự được quanh mức 1.125 USD. Tương tự thị trường vàng, giá dầu nay cũng rẻ hơn trước 2%, chỉ còn trên 80 USD một thùng.

Cùng lúc đó, vấn đề nợ tại Hy Lạp và mối quan hệ dần phức tạp giữa Hy Lạp và EU khiến các nhà đầu tư lo lắng. Vào thứ 6, euro tiếp tục yếu đi, mất thêm 0,7% giá trị so với USD, 1 euro hiện tương đương 1,3513 USD. Ngân hàng Commerzbank nhận định thị trường vàng sẽ còn chịu áp lực cho đến khi nào Hy Lạp thoát khỏi rắc rối hiện nay.

Cũng trong hôm qua, Ấn Độ bất ngờ nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2008 để đối phó với giá cả tăng cao. Tin tức này góp phần cổ vũ đà đua bán của giới đầu tư tại New York vì khi lãi suất tăng, nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ sẽ đi xuống.

Theo Thanh Bình ( VNE)