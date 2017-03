Giá vàng thế giới sẽ quanh mức 1.600-2.000 USD

Trên thị trường thế giới trong 4 năm qua, vàng được xem như là “thiên đường đầu tư an toàn” khi kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn, trong lúc châu Âu lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công. Việc các quỹ đầu tư và phòng chống rủi ro, cùng với ngân hàng trung ương nhiều nước và cá nhân tích cực mua vào hoặc đầu cơ đã khiến vàng tăng giá lên những mức cao mới thời gian qua.



Giá vàng đã tăng mạnh từ mức bình quân 870 USD/ounce năm 2008 lên 1.100 USD năm 2009, 1.400 USD năm 2010 và 1.600 USD/ounce cuối năm 2011. Có lúc giá vàng đã vọt lên 1.920 USD/ounce (hồi tháng 8/2011) và dự đoán sẽ chạm ngưỡng 2.000 USD/ounce hoặc trên mức đó năm nay.



Ông Jitti Tangsitpakdee, chủ tịch Hiệp hội thương mại vàng Thái Lan, và một giới chức của Tập đoàn MTS Gold Mae Thongsuk nói rằng giá kim loại quý này có thể tiếp tục giữ đà tăng lên, do cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu đến nay vẫn chưa chấm dứt và khiến đồng euro suy yếu. Còn kinh tế Mỹ cũng chưa phục hồi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có khả năng chỉ tăng trưởng 1-2% năm 2012.



Dự đoán giá vàng sẽ biến động trong khoảng 1.460-1.850 USD/ounce trong quý 1 và quanh mức 1.600-2.000 USD/ounce năm nay. Tin tức cho hay mặc dù giảm 10% trong tháng 12/2011, song giá vàng giao ngay vẫn tăng 10% cả năm ngoái và là năm tăng thứ 11 liên tiếp, với nhu cầu đầu tư gia tăng của tư nhân và các ngân hàng trung ương.



Một báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới cho hay nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này trong quý III/2011 đã tăng 33% so với cùng kỳ năm 2010.



Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các ngân hàng trung ương trên thế giới trong 11 tháng đầu năm 2011 đã mua vào tổng cộng gần 350 tấn vàng, kim loại thường được coi là "nơi trú ẩn an toàn" khi thế giới xảy ra bất ổn địa-chính trị./.





Theo Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)