Giá vàng thế giới tiến sát 1.800 USD/ounce

Chênh lệch giữa giá mua - bán tại các công ty vàng ở mức 200.000 đồng/lượng, tuy nhiên tại các cửa hàng vàng, giá vàng bán ra luôn cao hơn 250.000-300.000 đồng/lượng so giá mua vào. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng bán ra trong nước cao hơn 450.000 đồng/lượng. Theo các công ty vàng, nhu cầu mua vàng của thị trường tăng nhẹ khi vàng quốc tế tăng.Trong hai ngày trở lại giá vàng thế giới chỉ biến động theo chiều tăng sau khi các thông tin công bố từ châu Âu cho thấy các chỉ số kinh tế đều yếu hơn kỳ vọng. Trong khi đó Đức - nền kinh tế lớn nhất EU gần như không tăng trưởng trong quý 2.Tính riêng phiên giao dịch ngày hôm qua giá vàng thế giới đã tăng gần 29 USD/ounce. Nhiều chuyên gia đánh giá vàng là lựa chọn tốt nhất trong bối cảnh hiện nay, trong lúc các chính phủ đều đe dọa can thiệp vào các đồng tiền theo hướng này hay hướng khác. USD-Index đứng giá sau một ngày thị trường tiền tệ biến động không mạnh, trong xu hướng các tài sản rủi ro bị bán ra thì vai trò tài sản an toàn của USD vẫn chưa được thể hiện rõ rệt.Sau nhiều phiên bán chốt lời, hôm qua Quỹ đầu tư SPDR Gold Trust đã mua vào hơn 2,72 tấn vàng, nâng mức nắm giữ lên 1.262.899 tấn. Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay vẫn đứng ở 20.618 đồng. Tại Vietcombank, mua bán giữ nguyên như hôm qua, ở 20.774-20.824 đồng. ACB cũng nâng giá bán ra lên kịch trần 20.824 đồng trong khi áp giá thu gom tăng thêm 10 đồng so với hôm qua ở 20.780 đồng.Theo A.H.(TTO)