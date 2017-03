Giá vàng thế giới tiếp tục leo thang chóng mặt

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn New York đêm qua tăng 21,2 USD (+1,8%) lên 1.188,6 USD/ounce. Đây là phiên tăng giá thứ chín liên tiếp trên sàn này và là đợt tăng kéo dài nhất kể từ tháng 8/1982.



Tới đầu giờ sáng nay 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường châu Á tăng thêm 4,7 USD (+0,4%) lên 1.193,3 USD/ounce.



Vàng giao ngay cũng đang đứng ở mức giá khoảng 1.190,1 USD/ounce.



Như vậy, giá vàng đã tăng 14,1% từ đầu tháng tới giờ - mức tăng điểm lớn nhất kể từ 9/1999.



Tính từ đầu năm tới nay, vàng đã tăng giá 34% và hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 1979.



Theo các chuyên gia, giá vàng tiếp tục tăng và có thể còn tăng tiếp là do nhu cầu mua vàng đang gia tăng mạnh trên khắp thế giới. Đặc biệt, thông tin sẽ có thêm nhiều ngân hàng trung ương các nước chuyển một phần dự trữ ngoại hối sang mua vàng đang ngày càng được khẳng định.



Theo tờ báo Financial Chronicle của Ấn Độ, nước này có thể mua thêm vàng từ IMF trong bối cảnh đồng USD vẫn không ngừng suy yếu và hôm qua đã rớt xuống mức thấp nhất trong 15 tháng.



Vào cuối ngày 25/11, IMF cũng cho biết đã bán thêm được 10 tấn vàng cho Ngân hàng Trung ương Sri Lanka.



Trước đó, trong tháng 10, IMF đã bán hơn 200 tấn vàng cho Ấn Độ và một số nước khác.



“Có quá nhiều thương vụ ngân hàng trung ương các nước mua vàng, rồi các quỹ mua vàng… và đây là tín hiệu cho thấy vàng sẽ dễ dàng vượt ngưỡng 1.200 USD/ounce trước khi bước sang năm mới”, David Lee - một nhân viên kinh doanh của quỹ Heraeus Precious Metals Management tại New York cho biết.



Trong khi đó, một số chuyên gia khác cho rằng, vàng sẽ vượt ngưỡng 1.200 USD/ounce ngay trong tháng này.



“Với cú nhảy ngoạn mục đêm qua, thị trường có quá nhiều động lực để đưa giá vàng vượt qua ngưỡng 1.200 USD/ounce ngay trong tháng này. Biến động này không có tính chất bong bóng. Tôi thấy đang có một sự thay đổi trật tự thế giới, và vàng đang phản ánh sự thay đổi này”, Ralph Preston - một chuyên viên phân tích của Heritage West Futures Inc. tại San Diego nhận định.





Theo Hà Linh (VNN/ Bloomberg, Financialpost)