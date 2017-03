Giá vàng thế giới vẫn thất thường

Tính đến thời điểm 5 giờ chiều 8-10, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào 3.203.000 đồng/chỉ và bán ra 3.210.000 đồng/chỉ. Giá vàng AAA của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vàng PNJ của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng niêm yết giá ở mức này. Như vậy so với ngày hôm trước, giá vàng trong nước đã giảm gần 1 triệu đồng/lượng.

Giảm theo giá thế giới

Sở dĩ giá vàng trong nước giảm mạnh nguyên nhân chính là do giá vàng thế giới đêm trước giảm gần 35 USD về mức 1.332USD/ounce (1ounce = 8,3 chỉ) và đồng thời Ngân hàng Nhà nước chính thức cho phép 10 doanh nghiệp nhập khẩu vàng. Thông tin từ các doanh nghiệp vàng như PNJ, SJC thì lượng vàng được phép nhập doanh nghiệp cũng đã nhập về.

Trao đổi với phóng viên ngày 8-10, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc kinh doanh vàng thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - (PNJ), cho biết những ngày trước, mỗi ngày công ty bán ra trung bình 200-1.000 lượng vàng, ngày 6-10 bán ra nhiều nhất với gần 4.000 lượng vàng, còn hôm qua chủ yếu mua vàng của người dân là nhiều.

Ông Trọng cho biết lượng vàng PNJ được phép nhập về công ty đã cân đối bán ra một phần và dự trữ trong kho một phần.

Dù giá vàng giảm mạnh nhưng nhiều cửa hàng vàng vắng bóng khách, đã không còn cảnh người dân đổ xô đi mua vàng. (Ảnh chụp ngày 8-10 tại Thương xá Tax, quận 1, TP.HCM). Ảnh: M.THẢO

Trước hiện tượng giá vàng sụt giảm mạnh, giá USD trên thị trường tự do cũng giảm nhẹ về mức 19.875 đồng/USD. Ông Nguyễn Hoàng Chín, chủ một tiệm vàng ở quận 11, (TP.HCM), phân tích sở dĩ giá USD chợ đen hiện có dấu hiệu giảm là do hiện tượng gom USD để nhập vàng lậu từ Campuchia được ngăn chặn bởi thông tin Ngân hàng Nhà nước cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng và nhu cầu cần USD để nhập vàng không còn.

Người dân chủ yếu bán ra

Ghi nhận của phóng viên tại các trung tâm giao dịch vàng lớn của TP như chợ Bến Thành, Thương xá Tax (quận 1), chợ An Đông (quận 5)… thì không có cảnh người dân đổ xô đi mua vàng mà ngược lại chủ yếu đến bán ra. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự ở những cửa hàng vàng tư nhân khi giá vàng hạ nhiệt, các cửa hàng mua vào nhiều hơn bán vàng ra cho khách. Tuy nhiên, theo một chủ tiệm vàng ở quận Bình Thạnh, (TP.HCM), giá vàng trong nước hiện sụt giảm mạnh là do tâm lý người dân. Một khi nhu cầu vàng trong nước không lớn, người dân không còn đổ xô đi mua vàng thì giá vàng trong nước sẽ giảm xuống theo sát giá vàng thế giới. Thực tế giá vàng thế giới ngày 8-10 có giảm 35 USD so với hôm trước, nhưng đến cuối ngày lại tăng dù chưa phục hồi đỉnh cũ 1.360 USD. Nhưng giá vàng trong nước lại giảm mạnh.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc kinh doanh vàng PNJ, nhận định ở khía cạnh giá vàng thế giới giảm có thể về mức 1.315-1.320 USD/ounce.

Đề phòng giá vàng thế giới giảm Mặc dù giá vàng thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt do Mỹ chưa thay đổi chính sách đồng đôla yếu, song một số chuyên gia đưa ra các khuyến cáo cần đề phòng vàng giảm giá bởi hiện giá vàng đã lên mức cao kỷ lục, các quỹ đầu tư lớn có khả năng bán chốt lời. Ngân hàng mua vàng cao hơn giá niêm yết Ngày 7-10, Ngân hàng SCB triển khai chương trình “Ưu đãi dành cho khách hàng bán vàng để gửi tiền tiết kiệm bằng VND”. Theo đó, khi tham gia chương trình, khách hàng sẽ được SCB mua vàng với giá cao hơn giá niêm yết hiện tại. Cụ thể, cao hơn 0,15% đối với khách hàng bán vàng đang gửi tại SCB và cao hơn 0,05% đối với khách hàng mang vàng từ bên ngoài SCB đến bán để gửi tiền tiết kiệm. Với chương trình này, khi có nhu cầu rút vốn trước hạn, khách hàng không phải trả lại cho SCB số tiền ưu đãi từ việc bán vàng.

BÙI NHƠN