Giá vàng tiến sát 27 triệu đồng

Theo Lệ Chi ( VNE)



Mốc 27 triệu đồng một lượng giờ chỉ còn là yếu tố thời gian.Các thương hiệu vàng miếng sáng nay có mức giá trung bình khoảng 26,40 - 26,60 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ giao dịch hôm qua là một ngày hết sức sôi động về giá. Hệ thống đã có 14 lần đổi giá trong ngày với xu hướng chính là tăng trong khi giá vàng thế giới cũng chỉ biến động trong biên độ hẹp. 7h30 sáng nay website của Sacombank niêm yết giá 26,57 - 26,70 triệu đồng. Trong khi đó, tại các cửa hàng đại lý của thương hiệu vàng SJC TP HCM công bố giá bán ra lúc 8h sáng nay ở 26,90 triệu đồng, mua vào 26,50 triệu.Nếu tính từ thời điểm ngày 2/11, giá vàng thế giới chỉ tăng 58 USD, tương ứng 1.548.000 đồng mỗi lượng (tỷ giá USD/VND là 19.000 đồng) so với đầu ngày nay, nhưng giá vàng trong nước nhảy vọt tới 2.650.000 đồng.Giá vàng miếng trong nước hiện có trạng thái hết sức phức tạp và bất ổn. Điều này thể hiện rõ khi các hiệu vàng bán lẻ đều nới rộng biên độ chênh lệch giữa bán và mua lên một mức cao kỷ lục. Theo chủ hiệu vàng Minh Tâm tại chợ Phú Lâm, TP HCM, giá vàng liên tục "nhảy nhót" trong thời gian qua khiến người buôn bán vàng cũng thót tim. Để hạn chế rủi ro, giá niêm yết mua vào, bán ra phải nâng lên một mức cao chưa từng thấy, 500.000 đồng một lượng, ở 26,35 - 26,85 triệu đồng mua vào, bán ra lúc 19h tối 9/11.Nhà đầu tư vàng cũng đang rơi vào tâm lý giằng co mạnh, thậm chí rất hoang mang không biết nên bán hay mua vàng trong lúc này. Chị Mai Thanh, khách hàng tại hiệu vàng Minh Tâm, Quận 6, TP HCM, cho biết rất bế tắc vì không biết giờ nên bán hay nên mua. Chị đã đảo qua, đảo lại hiệu vàng Minh Tâm gần 3 lần trong ngày hôm qua, muốn đem mấy lượng vàng đang có đi bán chốt lời vì sợ giá xuống. Nhưng khi đến nơi thấy giá liên tục tăng cao, chị lại thấy tiếc chưa muốn bán, rồi đôi khi lại muốn mua thêm vào.Chính vì diễn biến giá vàng thất thường, nên hôm qua nhiều người dân tại TP HCM "án binh bất động". Anh Tín, chủ hiệu vàng Kim Thành, quận Bình Thạnh, chia sẻ, trong ngày hôm qua, lượng khách đến giao dịch vàng miếng rất ít, chỉ vài người đến sắm nữ trang vì nhu cầu. Đa phần đến hỏi thăm giá rồi lại về.Không khí giao dịch trên sàn bắt đầu sôi động trở lại. Nhiều nhà đầu tư nhận định giá vàng tại thời điểm này đang là đỉnh cao nên đã có động thái bán ra chốt lời. Do đó, lệnh đặt bán luôn chiếm số lượng áp đảo so với mua, có lệnh lên đến 300 - 400 lượng, trong khi bán chỉ dao động trên dưới 100 lượng.Các sàn vàng sáng nay mở cửa quanh 23,88 triệu đồng. Tính đến 9h sáng nay, khối lượng khớp thành công tại Trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 250.000 lượng, giá biến động trong biên độ 23,723 - 23,935 triệu đồng.Trong phiên giao dịch New York tối qua, vàng đi trong biên độ 1.100-1.111 USD một ounce. Đã có lúc vàng tăng giá đến 1.111 USD sau khi chỉ số sản xuất công nghiệp Đức công bố tăng mạnh, tuy nhiên sau đó hoạt động bán thu lãi khiến giá giảm về mức hỗ trợ 1.100, khi hầu hết chỉ báo đã ở vùng quá mua. Cuối cùng, vàng đóng phiên tại 1.103 USD một ounce.Tối qua SPDR Gold Trust đã tiếp tục mua vào 6.099 tấn vàng, nâng tổng số vàng quỹ này nắm giữ lên 1.114,443 tấn.Vàng thế giới mở cửa phiên châu Á sáng nay ở 1.103 USD mỗi ounce. Hiện nằm trong xu hướng đi xuống. Tính đến 9h35 sáng nay (giờ Hà Nội) vàng có giá 1.101 USD mỗi ounce, giảm 2 USD so với lúc mở cửa.Theo khảo sát của Bloomberg đối với 23 nhà đầu tư, thì có 17 người (74%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 4 ý kiến dự đoán giá vàng sẽ giảm và 2 thiên về giá đứng yên.