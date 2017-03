Giá vàng tiến sát 39 triệu đồng

So với chốt phiên chiều qua, giá vàng SJC tại hai thị trường lớn trong cả nước được DOJI điều chỉnh tăng mỗi chiều 30.000 đồng/lượng và 210.000 đồng/lượng.



Cùng xu hướng trên, giá vàng SJC tại TPHCM được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 38,38 triệu đồng/lượng - 38,88 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 80.000 đồng/lượng và 180.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.



Với các mức giá mà doanh nghiệp vàng niêm yết giao dịch phiên sáng nay, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.



Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng thứ 46 để chào bán 26.000 lượng vàng. Điểm khác biệt so với những phiên trước là khối lượng đặt thầu tối đa chỉ ở mức 3.000 lượng, thay vì 5.000 lượng.



Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho biết: Kể từ phiên đấu thầu đầu tiên vào ngày 28/3 đến nay, sau 45 phiên Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 1.219.500 lượng, tương đương gần 47 tấn vàng, trên tổng số 1.322.000 lượng chào thầu.





Theo Dân Trí