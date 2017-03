Giá vàng tiến sát 40 triệu đồng/lượng

Tại TP.HCM, vàng miếng SJC mua vào 39,72 triệu đồng/lượng, bán ra 39,8 triệu đồng/lượng. Trong buổi sáng, có lúc vàng giảm nhẹ nhưng đến cuối giờ chiều, giá vàng tiếp tục tăng ở mức mua vào 39,81 triệu đồng/lượng, bán ra 39,87 triệu đồng/lượng, tăng trên 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Cũng trong sáng qua, giá vàng thế giới tăng mạnh. Vàng giao ngay tại châu Á đạt mức 1.613 USD/ounce (khoảng 40,1 triệu đồng/lượng), tăng 12 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước tại New York.

Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh Công ty SJC, mặc dù giá vàng trong nước đang thấp hơn giá thế giới nhưng mãi lực thị trường không mạnh, xu hướng mua và bán không rõ ràng. Lượng người bán ra không nhiều như đợt giá kỷ lục mới thiết lập gần đây nhất hôm 19-7.

