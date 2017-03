Giá vàng tiến sát 45 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, các doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng ở trên 44,9 triệu đồng, tăng trên 100.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Còn nếu so với chiều qua, giá tăng trên 300.000 đồng. Niêm yết thu mua vàng của các doanh nghiệp sáng nay ở trên 44,73 triệu đồng, cao hơn cả chiều bán ra chiều qua 100.000 đồng mỗi lượng.



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở 44,73- 44,93 triệu đồng tính đến 9h. So với sáng qua, giá hiện cao hơn 130.000 đồng ở cả hai chiều.



Còn Sacombank-SBJ cũng đưa niêm yết lên mức 44,73- 44,93 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với chiều qua.



Từ hôm 22/11 đến nay, thị trường vàng trong nước lên rồi xuống trong khoảng hẹp, trên dưới 45 triệu đồng. Do đó, không khí giao dịch trên thị trường tiếp tục trầm lắng. Sacombank-SBJ cho biết hôm qua, doanh nghiệp này mua vào bán ra 800 lượng, giảm vài trăm lượng so với ngày trước đó.



Thị trường vàng thế giới tiếp tục èo uột trong ngày thứ ba. Nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ, thị trường tiêu thụ nhiều vàng vật chất lớn nhất thế giới, cũng đã đi xuống khi mùa lễ hội kết thúc. Cụ thể, thống kê tuần trước cho thấy nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ giảm tới 53% so với tuần trước đó.



Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng chưa vội tham gia thị trường trong khi chờ kết quả cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu. Hôm qua, Standard & Poor’s cảnh báo họ có thể cắt xếp hạng tín nhiệm của toàn bộ 15 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu nếu kết quả cuộc họp của EU hôm 8/12 tới không khả quan.



Theo khảo sát của Bloomberg, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu có thể tuyên bố hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25% trong phiên họp tới. Hồi tuần trước, ông này cho biết sẵn sàng tiếp tục tung ra các biện pháp mạnh tay để giải cứu đồng tiền chung.



Tính đến 9h11 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.730,20 USD, nhích nhẹ 0,80 USD so với mở cửa.





Theo Thanh Bình (VNE)