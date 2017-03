Giá vàng tiến sát ngưỡng 23 triệu đồng một lượng

Từ chiều qua đến sáng nay, giá vàng miếng được điều chỉnh tăng khá nhanh và áp sát mức 23 triệu đồng, sau khi vượt mức 22,5 triệu đồng một lượng vào sáng 6/10. Chỉ trong ba ngày kể từ 5/10, giá vàng trong nước đã tăng vọt từ 22,3 triệu đồng lên gần 23 triệu đồng một lượng. Tính ra giá mỗi lượng tăng gần 600.000 đồng.

Vàng miếng SBJ sáng nay được niêm yết ở mức 22,72 - 22,82 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), tăng 230.000-310.000 đồng mỗi lượng so với chiều qua. Vàng SJC có giá 22,78 - 22,83 triệu đồng một lượng, trong khi đó các thương hiệu vàng miếng khác được bán trên 22,8 triệu đồng một lượng. Biên độ giá mua bán vàng miếng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết rộng hơn cho thấy sự thận trọng do giá vàng có những biến động mạnh và khó lường.

Chiều hôm qua, thị trường vàng vật chất khá sôi động với giá được các công ty kinh doanh liên tục điều chỉnh tăng cao từ 22,5 lên đến 22,8 triệu đồng một lượng. Vàng SJC cuối ngày hôm qua được niêm yết bán 22,83 triệu đồng một lượng. Một số cửa hàng kinh doanh vàng tư nhân niêm yết sát mức 23 triệu đồng một lượng.

Theo phân tích của Sacombank-SBJ, trong tình hình giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao, nhiều khả năng nguồn cung vàng khan hiếm sẽ được cải thiện khi các nhà đầu tư đang trữ vàng xem mức giá cao hiện tại là chấp nhận được để đẩy hàng ra thị trường thu lời.

Ngày hôm nay, tỷ giá USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ sau những ngày liên tiếp được điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây lên những mốc cao nhất trong lịch sử. Tỷ giá USD được các ngân hàng thương mại niêm yết phổ biến ở mức trần (17.846 đồng).

Vàng thế giới tăng mạnh lên 1.043 USD một ounce làm không khí các sàn vàng diễn ra hết sức sôi động. Các lệnh bán xuất hiện liên tục vì nhiều nhà đầu tư cho rằng mức giá hiện tại đã quá cao và tranh thủ đẩy hàng chốt lời. Bên cạnh đó lượng mua vào cũng không ít do nhà đầu tư đánh giá giá vàng còn tăng cao nữa. Khối lượng khớp lệnh tại các sàn vàng đạt ở mức cao đặc biệt tại trung tâm giao dịch vàng SBJ. Tính đến 9 giờ sáng nay, khối lượng khớp lệnh thành công tại SBJ đạt 229.530 lượng, biến động trong biên độ 22,033 - 22,440 triệu đồng một lượng.

Hôm qua thị giới kinh doanh vàng thế giới đã chứng kiến được một cơn sốt mới của giá vàng. Giá mở cửa phiên chỉ ở mức 1.020 USD một ounce nhưng sau đó nhanh chóng vượt qua mức giá cao nhất trong lịch sử được thiết lập ngày 17/3 năm ngoái là 1.033,90 USD một ounce; rồi lập kỷ lục mới 1.043 USD. Sáng nay vàng giảm nhẹ, vào lúc 10h30 được chốt ở mức 1.037,50 USD một ounce. Dự kiến biên độ giao dịch hôm nay trong khoảng 1.025-1.050 USD một ounce.

Vàng tăng giá mạnh mẽ do USD suy yếu rõ rệt. Hôm qua Ngân hàng Trung ương Australia quyết định tăng lãi suất cơ bản lên 3,25% khiến USD mất giá thêm so với đồng đô la Australia. Tỷ giá AUD/USD ngày hôm nay được dự báo tiếp tục tăng. Ngoài ra FED vẫn giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0.25%. Do đó giới kinh doanh đã đổ xô vào vàng như một kênh đầu tư có lợi và an toàn cao.

Hôm nay thị trường đón nhận các thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến giá vàng là dự trữ dầu thô của Mỹ, sản xuất nội địa Đức và tài khoản vãng lai khu vực châu Âu.