Giá vàng tiếp đà đi lên

Theo Lệ Chi ( VNE)



Lúc 8h5 sáng nay, giá vàng miếng SJC tại TP HCM có giá 26,90 - 26,98 triệu đồng, cả chiều mua và bán đều tăng 130.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.Vàng miếng Thần tài Sacombank SBJ lúc 8h30 sáng nay có giá 26,92 - 26,98 triệu đồng. Các doanh nghiệp tại TP HCM công bố 26,90 - 27 triệu lúc 9h sáng. Khoảng cách mua vào, bán ra được các cửa hàng duy trì ở mức 100.000 đồng một lượng.Thị trường trong nước đang bước vào dịp cuối năm. Những nhận định giá vàng thế giới sau giai đoạn điều chỉnh giảm sẽ có những đợt tăng giá trở lại, khiến thị trường vàng vật chất trong nước ngày đầu tuần và sáng nay bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại. Nhiều chủ doanh nghiệp vàng tại TP HCM cho biết, nhiều nhà đầu tư vàng đã tăng cường mua vào khi giá đang còn dưới 27 triệu đồng một lượng.Trên các sàn, không khí đầu phiên sáng nay khá trầm lắng khi thị trường thế giới ít sóng. Tuy nhiên, lực mua vẫn được ưu tiên hơn bán. Giá mở cửa sáng nay dao động quanh 25,049 triệu. Tính đến 9h sáng nay, khối lượng khớp lệnh thành công tại Trung tâm giao dịch vàng SBJ chỉ đạt hơn 140.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,80 - 25,13 triệu đồng. Phí rút vàng tại sàn này là 2,8 triệu đồng mỗi lượng.Trong phiên giao dịch New York ngày 14/12, giá vàng biến động trong biên độ hẹp 1.117 - 1.127 USD một ounce. Gần về cuối phiên New York, thị trường nhận được thông tin Abu Dhabi chấp nhận hỗ trợ 10 tỷ USD để Dubai Word trả nợ, đã giúp giá vàng có xu hướng điều chỉnh tăng nhẹ. Sau đó, đóng cửa phiên tại 1.127 USD mỗi ounce. Tính đến 10h30 sáng nay (giờ Hà Nội), vàng tại thị trường châu Á đang có giá 1.127,80 USD một ounce.Theo nhân định của hầu hết tổ chức tài chính lớn nhất thế giới như Lynch, Goldman Sachs, HSBC..., các yếu tố căn bản của USD vẫn yếu bởi vì chính phủ Mỹ có quá nhiều nợ. Thêm vào đó, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch hôm qua 14/12 đã mua vào 0,304 tấn vàng, nâng tổng lượng vàng nắm giữ của quỹ lên 1.116,551 tấn. Đây được coi là những nhân tố hữu hiệu có thể giúp giá vàng điều chỉnh tăng trong ngắn hạn.Về dài hạn, giới phân tích quốc tế cho rằng, khối lượng giao dịch yếu với các kỳ nghỉ lễ lớn đang đến gần và vàng vẫn đang phải đối mặt với hoạt động bán thu lãi sau một năm tăng giá quá mạnh. Do đó, thị trường thế giới sẽ dao động tích lũy rộng cho đến cuối năm. Có thể mức1.226 USD đã là đỉnh của năm 2009. Kim loại quý cần sự tích lũy cho đến đầu năm sau trước khi chinh phục lại mốc 1.226 USD hoặc tiếp tục tìm ra xu hướng mới.