Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng SJC đang đắt hơn giá thế giới 4,6 triệu đồng/lượng (ảnh: AH).



Theo An Hạ (DT)



Lúc 9h50 sáng nay 16/7, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,16 triệu đồng/lượng (mua vào) - 37,46 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,17 triệu đồng/lượng - 37,45 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.So với chốt phiên chiều qua, giá vàng SJC được Tập đoàn này điều chỉnh giảm mỗi chiều 140.000 đồng/lượng.Theo biểu giá do Công ty CP Đầu tư Vàng Phú, giá vàng SJC tại Hà Nội hiện giao dịch ở mức 37,25 triệu đồng/lượng - 37,6 triệu đồng/lượng, chiều mua vào giảm mạnh 200.000 đồng/lượng còn chiều bán ra giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua.Cùng xu hướng điều chỉnh giảm, giá vàng SJC tại TPHCM được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 37,17 triệu đồng/lượng - 37,47 triệu đồng/lượng, giảm ỗi chiều 130.000 đồng/lượng.Với các mức điều chỉnh trên, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 4,6 triệu đồng/lượng.Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, vào 9h30 sáng nay 16/7, tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước diễn ra phiên đấu thầu vàng thứ 44, chào bán 26.000 lượng vàng.Số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho hay, tính từ ngày 28/3 đến 12/7, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 43 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.167.600 lượng trên tổng số 1.270.000 lượng chào thầu.Trên thị trường thế giới, lúc 9h20 sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á qua trang Kitco.com có biên độ giảm 4,3 USD, giao dịch ở mức 1.278,9 USD/ounce.Ngược lại, tại sàn Comex, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên hôm qua 15/7 tăng 5,9 USD lên 1.283,5 USD/ounce. Tuy nhiên, lượng giao dịch thấp hơn 30% so với trung bình 30 ngày.Sáng nay, giá USD tăng được xem là một trong những nguyên nhân khiến vàng đảo chiều đi xuống. USD hiện giao dịch ở 99,91 yên/USD, từ 99,86 yên/USD phiên hôm qua. USD tăng 0,9% so với đồng yên trong 2 phiên trở lại đây.Còn phiên hôm qua, giá vàng được hỗ trợ đi lên khi số liệu cho thấy, doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0,4% trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo 0,8% của các chuyên gia. Tại Trung Quốc, số liệu của Cục thống kê quốc gia cho thấy, GDP nước này chỉ tăng 7,5% trong quý II, so với mức tăng 7,7% trong quý I.Theo đánh giá của giới chuyên gia, sở dĩ giá vàng chưa xác định rõ ràng xu hướng bởi thị trường còn đang chờ đợi phiên điều trần của Chủ tịch Fed Ben Bernanke trước quốc hội Mỹ vào thứ Tư và thứ Năm tuần này.Các nhà phân tích cho biết, những nhận định của ông Bernanke về nền kinh tế sẽ được thị trường quan tâm chặt chẽ. Đặc biệt là sau phát biểu tuần trước của ông, khi ông cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn cần kích thích vì lạm phát còn ở mức thấp và tỷ lệ thất nghiệp cao.