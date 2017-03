Giá vàng tiếp tục giảm

Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI công bố giá vàng lúc đầu ngày ở 42,12 - 42,22 triệu đồng, mất 100.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Đến 9h, giá tăng nhẹ 20.000 đồng ở chiều bán lên 42,24 triệu đồng, và chiều mua thêm 40.000 đồng lên 42,16 triệu đồng, do thị trường thế giới phát tín hiệu đi lên.



Còn tại TP HCM, giá mua vàng SJC của doanh nghiệp thấp hơn 130.000 đồng so với Hà Nội, hiện ở 42,03 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán 42,23 triệu đồng, hạ 90.000 đồng so với sáng thứ ba.



Tính chung từ đầu tháng 6 đến nay, mỗi lượng vàng tăng vẫn gần một triệu đồng.



Trong khi đó trên thị trường quốc tế hôm qua, mỗi ounce vàng mất khoảng 8 USD, Tuy nhiên đến sáng nay, thị trường đi lên khi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liêng bang Mỹ sẽ kéo dài chương trình mua trái phiếu để kích thích kinh tế. Ủy ban Thị trường Mở của FED sẽ tuyên bố chính sách mới vào cuối ngày hôm nay.



Tính đến 9h06 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.620,70 USD, tăng 2,80 USD so với mở cửa. Nếu so với mức cao nhất 2012 lập hồi tháng 2, giá vàng hiện thấp hơn 170 USD.



Theo chuyên gia từ BNP Paribas, về dài hạn thị trường vàng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2012 và 2013 do chính sách của các ngân hàng trung ương. "Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể cắt giảm lãi suất, hoặc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục nới lỏng kinh tế", chuyên gia từ BNP Paribas nhận định.





Theo Thanh Bình (VNE)