Giá vàng tiếp tục giảm còn 37,45 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng miếng SJC đầu ngày giao dịch ở mức 37,15 - 37,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 190.000 đồng/lượng so với giá niêm yết chiều qua (16.9).



Trên thị trường thế giới, giá vàng có phiên giao dịch khá sôi động, tăng giảm đan xen. Kim loại quý này có lúc tăng mạnh lên mức cao nhất 1.335 USD/ounce, sau đó liên tục giảm sâu về mức 1.307 USD/ounce. Nhưng khi đến thời điểm chốt phiên 16.9 (rạng sáng 17.9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới lại hồi phục nhẹ lên mức 1.314 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với phiên liền trước.



Trên thị trường châu Á sáng nay, giá kim loại quý này dao động theo xu hướng giảm. Hiện giá vàng ở mức 1.310 USD/ounce, giảm 4 USD so với giá mở cửa đầu ngày.



Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức 4,1 triệu đồng/lượng.



Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng, bán ra thêm 20.000 lượng vàng, với giá tham chiếu đặt cọc là 37,5 triệu đồng/lượng.



* Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ổn định ở mức 21.036 đồng/USD.



Còn tại các ngân hàng thương mại, giá mua - bán USD giữ nguyên không đổi so với ngày hôm qua. Giá mua - bán USD dao động quanh mức 21.060 - 21.150 đồng/USD.





Theo Lê Trần (TN)