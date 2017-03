Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 2/8, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,45 triệu đồng/lượng (mua vào) - 37,63 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,46 triệu đồng/lượng - 37,63 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.



So với chốt phiên chiều qua, giá vàng miếng hiện được Tập đoàn DOJI điều chỉnh giảm mỗi chiều 250.000 đồng/lượng và 180.000 đồng/lượng.



Cùng xu hướng giảm giá, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giao dịch ở mức 37,45 triệu đồng/lượng - 37,66 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 250.000 đồng/lượng và 160.000 đồng/lượng.



Theo niêm yết của Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC tại TPHCM được công ty này công bố ở mức 37,33 triệu đồng/lượng - 37,63 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ mỗi chiều 60.000 đồng/lượng và 160.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.



Với mức điều chỉnh trên, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 4,3 triệu đồng/lượng. Dù đã có gần 51 tấn vàng được Ngân hàng Nhà nước cung ứng ra thị trường thông qua các phiên đấu thầu nhưng khoảng cách chênh lệch giữa thị trường trong nước và thế giới chưa được thu hẹp. Trên thị trường cũng đang xuất hiện những đồn đoán về hiện tượng đầu cơ vàng khi xuất hiện những lực mua lớn từ 200 - 300 lượng, thậm chí 500 lượng và liên tục mua những ngày gần đây.



Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu, từ ngày 1/8/2013, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh mua bán vàng miếng hàng ngày. Chậm nhất đến 14 giờ của ngày làm việc, phải gửi báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng của ngày làm việc liền kề trước đó về Vụ Quản lý ngoại hối của NHNN.





