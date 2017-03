Giá vàng tiếp tục giảm, rời xa mốc 42 triệu đồng

Lúc 9h15 sáng nay 12/7, giá vàng SJC tại TPHCM được Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC niêm yết giao dịch ở mức 41,52 triệu đồng/lượng (mua vào) - 41,67 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.



Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 41,6 triệu đồng/lượng - 41,69 triệu đồng/lượng, tức giảm 60.000 đồng/lượng.



Cũng tại thị trường này, vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, hiện giao dịch ở mức 40,15 triệu đồng/lượng - 40,45 triệu đồng/lượng.



Thị trường vàng trong nước thời gian gần đây giao dịch khá yếu, nhà đầu tư vẫn đứng ngoài để nghe ngóng là chính.



Trên thị trường thế giới, vàng tăng giá trở lại khi nhà đầu tư chọn kim loại này là nơi trú ẩn an toàn trong lo ngại về nền kinh tế toàn cầu. Vào lúc 6h32 sáng nay (12/7) trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay đứng ở 1.577,3 USD/ounce, tăng 10,8 USD so với chốt phiên hôm qua.



Ngược lại, trên sàn Comex New York, vàng giao tháng 8 giảm 4,1 USD, tương đương 0,3% xuống còn 1.575,7 USD/ounce.



Giá vàng giao ngay tăng trở lại khi đồng euro tăng giá 0,4% so với USD phiên hôm qua 11/7. Phiên trước đó, euro xuống thấp nhất gần 2 năm so với USD làm giá vàng giảm 1,3% và lượng vàng nắm giữ bởi SPDR Gold Trust, quỹ tín thác vàng lớn nhất giảm còn 1.271,24 tấn.



Thế nhưng, đà tăng của giá vàng giao ngay sáng nay không vững bền. Bởi tính đến 9h30, mức giá đã giảm xuống 1.571,9 USD/ounce, với biên độ giảm 4,7 USD/ounce.



Với thị trường ngoại tệ, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày hôm nay vẫn ở mức 20.828 đồng/USD. Nhưng hầu hết giá USD các ngân hàng đều hạ 10 đồng so với chốt ngày hôm qua, chỉ có giá USD của Vietcombank không biến động.



Theo đó, giá bán USD các ngân hàng đồng loạt ở mức 20.890 đồng/USD; Giá USD mua vào phổ biến ở mức 20.830 đồng - 20.855 đồng/USD.



Với những chỉ số trên, giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 1,79 triệu đồng/lượng (đã trừ chi phí).





Theo An Hạ (DT)