Giá vàng tiếp tục lao dốc

Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 2,2 triệu đồng/lượng.

Theo An Hạ ( Dân trí)



Sáng nay 22/12, mở cửa thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 43,1 triệu đồng/lượng (mua vào) - 43,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.Vàng miếng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 42,05 triệu đồng/lượng - 42,4 triệu đồng/lượng, so với mức 42,45 triệu đồng/lượng-42,75 triệu đồng/lượng lúc cuối giờ chiều hôm trước, tức giảm tới 300.000 đồng/lượng.Tại TPHCM, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 42,95 triệu đồng/lượng - 43,35 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với lúc đóng cửa thị trường hôm trước. Vàng miếng SBJ được Công ty Sacombank-SBJ điều chỉnh giảm 150.000 đồng/lượng, xuống mức 42,95 triệu đồng/lượng - 43,35 triệu đồng/lượng.Biên độ mua - bán đã được các doanh nghiệp vàng niêm yết khá rộng, phổ biến ở mức 350.000 đồng-400.000 đồng/lượng.Trên thế giới, giá vàng cũng giảm mạnh bởi nhà đầu tư nghi ngờ biện pháp nới lỏng tiền tệ của NHTW châu Âu không thể giảm bớt các khoản nợ khổng lồ hiện nay.Đầu phiên hôm qua, giá vàng vọt lên 1.642 USD/ounce sau khi NHTW châu Âu (ECB) tuyên bố đã bơm khoản tiền kỷ lục hơn 489 tỷ euro (641 tỷ USD) cho các ngân hàng trong khu vực, trong khuôn khổ triển khai hình thức tái cấp vốn trong vòng 3 năm như đã thỏa thuận.Giá sau đó quay đầu sụt mạnh và đóng cửa thấp hơn phiên liền trước vì thị trường cho rằng, đây là việc làm hại đến đồng Euro. Hoạt động bán vàng sau đó diễn ra ồ ạt để thu tiền mặt. Cuối phiên, vàng giao ngay giảm còn 1.611,79 USD/ounce và vàng kỳ hạn còn 1.613,6 USD/ounce, thấp hơn 4 USD so với phiên liền trước.Đến sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ở mức 1.612,3 USD/ounce, biên độ giảm gần 3 USD/ounce.Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn niêm yết tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD là 21.813 VND/USD. Các ngân hàng thương mại tiếp tục niêm yết giá bán USD ở mức trần 21.021 VND.Lấy tỷ giá niêm yết tại ngân hàng thương mại để tính, giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.