Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới

Chưa dừng lại ở các kỷ lục được thiết lập nhiều lần trong 3 ngày cuối tuần và cũng là cuối tháng 5, giá vàng trong nước sáng 1/6 tiếp tục tăng thêm gần 100.000 đồng lượng và có nơi đã chạm ngưỡng 21,5 triệu đồng/lượng.

Tính tới 11h15 sáng 1/6, giá vàng bán ra ở hầu hết các tiệm vàng lớn tại Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, Phú Nhuận, Phú Quý… đều được niêm yết ở mức trên 21,45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mua vào cũng tăng mạnh và hiện đang ở mức 21,35-21,37 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính trong vòng 1 tuần qua, giá vàng đã tăng gần 500.000 đồng/lượng.

Thị trường vàng sáng nay cũng như 2 ngày cuối tuần tiếp tục ở trong tình trạng gần như đóng băng với số lượng khách hàng mua vào rất ít, trong khi bán ra cũng còn không nhiều.

Giá vàng trong nước sáng 1/6 tiếp tục tăng mạnh là do giá vàng tại khu vực châu Á trong phiên đầu tháng mới lại tăng nhẹ lên 983 USD/ounce - mức cao nhất trong 3 tháng qua.

Trong 3 phiên cuối tuần trước (thứ Năm và Sáu) trên sàn New York, giá vàng bất ngờ tăng đột biến, từ 950 USD lên trên 980 USD/ounce do đồng đô-la Mỹ suy yếu nghiêm trọng so với euro và căng thẳng địa chính trị gia tăng tại bán đảo Triều Tiên.

Hiện tại, các nhà đầu tư trên thế giới đang chờ đón vàng về 1.000 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới đã từng lên 1.030,8 USD/ounce hồi tháng 3/2008.