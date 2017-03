Giá vàng tiếp tục "leo thang"

Cuối giờ chiều hôm qua (20-9), giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã tăng thêm 20.000đ/lượng lên mức 14.020.000đ/lượng ở mức bán ra. So với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước vẫn thấp hơn 250.000đ/lượng. Cùng ngày, giá vàng thế giới đã vượt qua ngưỡng 730 USD/ounce vọt lên mức 731USD/ounce, tiếp tục tăng 7 USD/ounce so với ngày 19-9. Với mức giá này, giá vàng thế giới hiện đã tăng khoảng 11% so với ngày 21-8 và là mức cao nhất kể từ năm 1980 trở lại đây.

Từ ngày 7-9-2007, giá vàng thế giới đã bức phá vượt qua mức 700USD và liên tiếp vượt qua ngưỡng 710USD, 720USD (giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 đã vượt qua mức 730USD), cao nhất trong vòng 28 năm qua. Theo các chuyên gia của SJC, thì giá vàng liên tục tăng bởi nhiều nguyên nhân: giá dầu, tình hình căng thẳng chính trị, nguy cơ lạm phát ở thị trường Mỹ đang ở mức báo động làm giá USD bị giảm mạnh… Khi đồng USD suy yếu phản ảnh sự suy thoái, bất ổn của nền kinh tế, thì các nhà đầu tư hối hả bán USD ra, mua vàng vào để vừa kiếm lời, vừa bảo vệ an toàn tài sản của mình. Sự kiện đặc biệt làm đồng USD tụt giảm giá trị kỷ lục so với đồng EUR là do động thái giảm lãi suất của FED - Cục Dự trữ liên bang Mỹ (NHTW Mỹ) vừa xảy ra trong tuần này. Mặc dù đã có nhiều lời đồn đoán chắc chắn FED sẽ giảm lãi suất nhưng phần lớn chỉ cho rằng mức giảm chỉ là 0,25% nhưng trên thực tế FED đã mạnh tay giảm lãi suất cơ bản tới 0,5% (tức giảm từ 5,25% xuống còn 4,75%). Đây là cú sốc mạnh trên thị trường tiền tệ thế giới, chứng khoán tăng giá, dầu, vàng đều đồng loạt tăng giá. Cùng với việc bơm hàng tỷ USD vào thị trường tín dụng để chống nguy cơ khủng hoảng kinh tế từ các bê bối của hoạt động cho vay cầm cố thứ cấp (Suprime Mortgage), sự kiện giảm lãi suất vừa qua đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong chính sách tiền tệ của FED: FED đã bắt đầu tạm từ bỏ chính sách thắt chặt tiền tệ chống lạm phát (với lần tăng lãi suất đầu tiên từ 1% lên 1,25% vào 30-6-2004) sang thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ, chống suy thoái kinh tế. Nguyên nhân và động cơ thúc đẩy FED mạnh tay giảm lãi suất là do GDP Mỹ đang ngày càng giảm, dự báo tăng trưởng GDP trong quý 3 sẽ giảm xuống còn 2,5% và GDP quý 4 sẽ chỉ còn 1,5%. Liệu giá vàng trong nước có lập lại kỷ lục 15 triệu đồng/lượng? Hiện đang có nhiều dự đoán khác nhau về giá vàng, có chuyên gia cho rằng giá vàng chưa từng giữ lâu ở mức trên 700 USD và sẽ sớm quay về mức 680 - 690USD do tình trạng “vượt mua”. Nhưng phần lớn đều cho rằng giá sẽ còn tăng mạnh. Theo các nhà phân tích, FED cần giảm lãi suất xuống đến mức 3,5% để chống suy thoái kinh tế và sẽ giảm lãi suất thêm 0,25% từ nay đến cuối năm, có thể vào kỳ họp ngày 30 và 31-10 tới. Nếu lãi suất tiếp tục giảm thì giá vàng chắc chắn sẽ tăng lên các ngưỡng tiếp theo là 750USD hoặc sẽ đạt mốc 800USD vào thời điểm nào đó vào cuối năm nay hoặc là vào năm 2008. Nếu giá vàng thế giới lên trên 750USD thì giá vàng trong nước sẽ dễ dàng đạt mốc 15 triệu đồng/lượng. Mai Thi - Minh Quang<EM> ( Theo SGGP)</EM>