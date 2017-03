Giá vàng tiếp tục nhích lên

Giá vàng tiến sát 41,7 triệu đồng sáng nay. Ảnh: minh họa

Theo Thanh Bình (VNE)



Giá vàng trong nước tiếp tục đi lên sáng nay, sau khi có bước tăng mạnh vào cuối tuần vừa rồi. Tính đến 9h15, niêm yết bán vàng SJC tại TP HCM và Hà Nội ngang bằng nhau ở 41,68 triệu đồng, cao hơn 60.000 đồng so với sáng thứ bảy. Riêng giá thu mua tại TP HCM thấp hơn, hiện đứng ở 41,48 triệu đồng. Trong khi đó tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI đang mua vào vàng miếng SJC ở 41,56 triệu đồng một lượng.Đà tăng của thị trường sáng nay nối tiếp sáng thứ bảy vừa rồi, khi mỗi lượng có thêm 350.000 đồng. Tuy nhiên, hiện giá vàng vẫn thấp hơn nửa triệu đồng một lượng so với đầu tuần trước.Còn trên thị trường thế giới, biểu đồ giá tiếp tục đi lên trong sáng thứ hai sau khi có ngày tăng 1% hôm thứ sáu. Tính đến 9h06 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng tương đương 1.575,80 USD, tăng 2,10 USD so với mở cửa. Khi dự báo về thị trường tuần này, phần lớn chuyên gia được Kitco khảo sát cho rằng xu hướng tăng chiếm ưu thế.Vàng tăng giá khi đồng euro duy trì mức điểm tương đối so với đôla Mỹ, sau tin cuộc bầu cử chính phủ mới tại Hy Lạp nhận được thái độ tích cực từ người dân. Tuy nhiên trong khi đó, ở Tây Ban Nha lại xuất hiện diễn biến đáng lo ngại mới với vùng đông bắc Catalonia ở nước này gặp khó khăn tài chính.Hàng loạt báo cáo lạc quan vừa được tung ra tại Mỹ, với chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm. Bên cạnh đó, người Mỹ cũng tin tưởng hơn về thị trường lao động và thu nhập hộ gia đình cao hơn trước.