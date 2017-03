Giá vàng tiếp tục phục hồi

Giá vàng khởi sắc là nhờ đợt giảm sâu vừa qua đã tạo ra một vùng hợp lý để các nhà đầu tư tranh thủ mua vào.

Lúc 10h sáng nay, giá vàng trong nước phổ biến ở mức quanh 26,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,60 triệu đồng/lượng (bán ra). Do xu hướng mua vào của người dân vẫn chiếm ưu thế so với bán ra, nhiều công ty kim hoàn niêm yết mức chênh lệch giá mua-bán vàng ở mức khá thấp, quanh 100.000 đồng/lượng. Trong khi đó, một số doanh nghiệp vẫn để mức chênh cao 200.000-300.000 đồng/lượng.



Hệ thống Sacombank từ thời điểm 9h15 niêm yết giá vàng SBJ ở mức 26,39 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,58 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng Agribank Vietnam (AJC) giao dịch vàng miếng AAA với các mức giá tương ứng lần lượt là 26,25 triệu đồng/lượng và 26,55 triệu đồng/lượng.



Tại thị trường Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng Rồng Thăng Long ở mức 26,49 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,60 triệu đồng/lượng. Vàng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank giao dịch tại chi nhánh của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) là 26,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,57 triệu đồng/lượng (bán ra).



Tại thị trường Tp.HCM, giá vàng SJC do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra lần lượt là 26,48 triệu đồng/lượng và 26,56 triệu đồng/lượng.



Đại diện các công ty kim hoàn cho biết, xu hướng giảm giá của vàng thời gian qua đã giúp củng cố lực cầu. Tuy không có sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch, hoạt động mua vào của người dân diễn ra khá đều, trong khi số khách bán rất hạn chế.



Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc PNJ cho biết, hệ thống PNJ trong ngày 23/12 bán ra được 2.100 lượng vàng, trong khi chỉ thu mua được khoảng 900 lượng. Bà Cúc cho biết, thời gian này, PNJ thường xuyên chuyển vàng từ Tp.HCM ra cho chi nhánh Hà Nội bằng đường hàng không để đáp ứng nhu cầu người dân.



Giá vàng khớp lệnh trên sàn vàng SBJ tính tới thời điểm 10h35 sáng nay dao động trong khoảng 24,60-24,76 triệu đồng/lượng. Khối lượng giao dịch phiên sáng nay thấp đột biến do nhiều thị trường tài chính hàng đầu thế giới nghỉ giao dịch nhân dịp Giáng sinh. Đêm nay, các sàn giao dịch tại Mỹ cũng ngừng giao dịch. Tới 10h40, khối lượng vàng khớp lệnh tại sàn SBJ mới đạt mức hơn 63.000 lượng.



Giá vàng giao ngay tại châu Á sáng nay biến động yếu ớt, dao động trên 1.106 USD/oz, quy đổi tương đương với mức 26,30 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng bán ra trong nước hiện chỉ cao hơn giá vàng thế giới khoảng 300.000 đồng/lượng.



Thời gian gần đây, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới liên tục co giãn. Khi giá vàng thế giới giảm mạnh, giá vàng trong nước thường giảm chậm hơn, khiến mức vênh rộng ra. Tuy nhiên, khi giá vàng thế giới phục hồi, giá vàng trong nước lại tăng chậm hơn, làm khoảng cách giá giữa hai thị trường hẹp lại.



Giá vàng tại thị trường New York đêm qua tiếp tục có ngày phục hồi thứ hai nhờ sự suy yếu của tỷ giá USD. Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 18,1 USD/oz (1,7%) so với giá chốt phiên liền trước, lên mức 1.106,2 USD/oz.



Giá vàng khởi sắc là nhờ đợt giảm sâu vừa qua đã tạo ra một vùng hợp lý để các nhà đầu tư tranh thủ mua vào. Đồng USD hôm qua suy yếu dù kinh tế Mỹ đón nhận những thống kê tốt, còn gần 1,44 USD tương đương 1 Euro, từ mức hơn 1,43 USD đổi được 1 Euro ở sáng qua.



Theo giới phân tích, sự phục hồi của USD trong thời gian qua nhiều khả năng chỉ là tạm thời và là bước chuẩn bị cho một đợt giảm giá mới. Với chính sách tiền tệ còn nới lỏng của Mỹ và thâm hụt ngân sách cao của nước này, xu hướng dài hạn của “bạc xanh” vẫn nghiêng về đi xuống.



Phân tích kỹ thuật của Sacombank-SBJ cho thấy, việc giá vàng đóng cửa tuần này ở mức trên 1.105 USD/oz đã mở ra một giai đoạn tăng giá mới cho tuần sau, với mục tiêu là các ngưỡng kháng cự 1.117-1.122 USD/oz.



Giá dầu thô thế giới đang tăng và tiến gần hơn mốc giá 80 USD/thùng. Lúc 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2009 giao dịch điện tử tại sàn NYMEX đứng ở mức 78,05 USD/thùng, tăng 1,38 USD/thùng so với giá chốt phiên liền trước.



Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay tiếp tục đứng ở ngưỡng 17.941 VND/USD. Đã nửa tháng nay, Ngân hàng Nhà nước duy trì tỷ giá USD/VND ở mốc này.



Tại Vietcombank, giá mua và bán USD sáng nay lần lượt duy trì ở các mức 18.475 VND/USD và 18.479 VND/USD.