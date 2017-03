Giá vàng tiếp tục rẻ hơn

Công ty SJC Hà Nội hôm nay chào mua 1,855 triệu đồng mỗi chỉ, giảm 5.000 đồng so với sáng qua, giá bán còn 1,868 triệu đồng, lùi 4.000 đồng. Vàng miếng Rồng Vàng Thăng Long cũng rời xa hơn ngưỡng 1,9 triệu đồng, khi sáng nay chỉ còn 1,856-1,868 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra), giảm 7.000 đồng so với giá mua trong sáng qua.

Trong tuần, giá vàng trong nước có hai ngày tăng mạnh, cao nhất đạt 1,89-1,9 triệu đồng mỗi chỉ hôm 28/7, sau đó là những ngày giảm giá liên tiếp.

Tại sàn New York đêm qua, vàng giao tháng 12 đã giảm 5,2 USD, đóng cửa ở mức 917,5 USD mỗi ounce, giảm 2,1% so với chốt phiên cuối tuần trước. Trong ngày giao dịch, giá vàng khi thấp nhất còn 910,5 USD một ounce. Diễn biến đi xuống của giá vàng phần lớn do đồng đôla đang có chuỗi ngày tăng giá so với các ngoại tệ mạnh khác. Nhiều phân tích cho thấy giá vàng sẽ được đà tăng trở lại khi những thông tin về sức khỏe nền kinh tế Mỹ không mấy khả quan, giới đầu tư sẽ chuyển sang kênh hàng hóa như vàng và dầu.

Giá đôla tại các quầy thu đổi ở Hà Nội hôm nay giữ nguyên mức hôm qua, mua vào - bán ra là 16.730-16.760 đồng. Trước đó, hôm 28/7, đôla trên thị trường tự do được đẩy lên mức cao nhất, với 16.900-16.920 đồng, nhưng lượng giao dịch giảm hẳn đã kéo giá đôla xuống mức thấp hơn, xoay quanh ngưỡng 16.700-16.900 đồng, thậm chí mềm hơn giá bán ở các ngân hàng. Trong tuần này, thị trường ngoại tệ được đánh giá là ổn định nhất trong hơn một tháng nay. Tuy nhiên, nhu cầu mua bán chưa có dấu hiệu tăng trở lại.