Giá vàng tiếp tục rượt theo tỷ giá USD

Sau khi tăng đột biến trong ngày hôm qua, tỷ giá USD thị trường tự do sáng nay bình ổn ở ngưỡng 17.500 VND/USD. Giá vàng thế giới ít biến động do thị trường Mỹ hôm qua nghỉ lễ Giáng sinh. Giá dầu tăng nhẹ.

Giá vàng trong nước vẫn thấp hơn nhiều so với giá thế giới

Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng thêm hơn 10.000 đồng/chỉ, đánh dấu ngày tăng mạnh thứ hai liên tục. Vào lúc 10h35, giá vàng trên thị trường tự do như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội theo thông tin niêm yết trên website của công ty này là 1.745.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.754.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 14.000 đồng/chỉ so với trưa hôm qua.

Giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý có giá tương ứng là 1.740.000 đồng/chỉ và 1.750.000 đồng/chỉ, tăng 12.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 1.740.000 đồng/chỉ và 1.750.000 đồng/chỉ, tăng 12.000 đồng/chỉ.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay tại châu Á theo bảng giá trực tuyến Kitco là 849,6 USD/oz. Với tỷ giá USD bán ra do Ngân hàng Vietcombank áp dụng là 1 USD = 17.495 VND, giá vàng thế giới quy đổi hiện là 1.791.000 đồng/chỉ. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang cao hơn giá vàng bán ra trong nước 37.000 - 41.000 đồng/chỉ.

Như vậy, do tỷ giá USD/VND tăng mạnh, giá vàng trong nước đang thấp hơn giá vàng thế giới với một khoảng cách tương đối rộng. Mặc dù được điều chỉnh tăng liên tục, giá vàng trong nước vẫn đang “hụt hơi” trước giá vàng thế giới. Lý giải thực tế này, các nhà kinh doanh vàng cho biết, nhu cầu mua vào tại thị trường trong nước ảm đạm khiến họ không thể điều chỉnh giá vàng bán ra ngang với giá vàng thế giới quy đổi.

Ông Trần Hữu Đang, phụ trách kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu cho rằng, giá vàng trong nước sẽ được điều chỉnh tăng dần trong vài ngày tới, và có thể lên mức 1.770.000 đồng/chỉ. Cũng theo ông Đang, khách mua và bán trên thị trường vàng tự do đều đang thưa thớt vì chưa có được mức giá hấp dẫn.

Tuy nhiên, trên thị trường vàng tập trung, kim loại này đang được giao dịch với giá ngang bằng với giá vàng thế giới quy đổi. Tại sàn giao dịch vàng ACB, ở thời điểm 10h52, giá khớp lệnh ở mức là 1.792.000 đồng/chỉ. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tại thời điểm này chỉ ở mức thấp, đạt 54.920 lượng.

Giá USD thị trường tự do hạ nhiệt

Chuyển sang thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày hôm nay là 16.987 VND/USD, giảm 2 VND/USD so với hôm qua.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD được niêm yết ở mức lần lượt là 17.380 VND/USD và 17.495 VND/USD, tăng 100 VND/USD và 45 VND/USD so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD ít thay đổi so với hôm qua. Tại một số điểm giao dịch, giá USD sáng nay phổ biến ở mức 17.400 VND/USD (mua vào) và 17.500 VND/USD (bán ra), giá mua vào tăng 50 VND/USD, giá bán ra không thay đổi so với sáng hôm qua.

Tỷ giá USD quốc tế hôm nay ít thay đổi do thị trường Mỹ đang nghỉ lễ. Tại thị trường Tokyo sáng nay, 1 Euro tương đương trên 1,4 USD.

Giá dầu thô tăng nhẹ

Điểm qua thị trường dầu thô, giá nhiên liệu này sáng nay tăng nhẹ. Vào lúc 11h03 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đứng ở mức 36,2 USD/thùng, tăng 0,85 USD/thùng so với giá đóng cửa phiên liền trước.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo, giá dầu có thể giảm trở lại khi thị trường Mỹ mở cửa. Những áp lực mất giá đối với dầu đến từ sự suy thoái của kinh tế thế giới đang có chiều hướng tăng.

Sáng nay, Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – cho hay, sản lượng công nghiệp của nước này đã sụt giảm với tốc độ 8,1% so với tháng 10, mạnh nhất trong vòng 55 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật cũng tăng từ mức 3,7% lên 3,9%, trong khi chi tiêu của các hộ gia đình giảm 0,5%, đánh dấu tháng giảm liên tiếp thứ 9.