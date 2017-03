Giá vàng tiếp tục tăng mạnh

Hôm qua có lúc giá bán vàng SJC tại TP HCM nhảy lên 42,7 triệu đồng do thị trường quốc tế tăng mạnh.



Còn tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá vàng SJC hiện ở 42,39-42,49 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng mất 130.000 đồng, tuy nhiên giá vẫn cao hơn 110.000 đồng so với sáng 6/6.



Khi thị trường trong nước biến động mạnh, không khí giao dịch trở nên khá sôi động. Tập đoàn DOJI cho biết hôm qua, công ty thu mua lẫn bán ra được 3.600 lượng. Trong đó, xu hướng đi mua của người dân vẫn đang chiếm ưu thế.



Giá vàng thế giới vừa có phiên giao dịch đầy kịch tính hôm qua. Sau khi mở cửa ngày ở quanh 1.616 USD, thị trường tăng mạnh có lúc chạm đỉnh của một tháng 1.640,50 USD vào giữa ngày. Tuy nhiên, vào cuối phiên Mỹ, giá hạ nhiệt nhanh chóng và chốt ở 1.620 USD. Thị trường biến động mạnh trước khi Chủ tịch FED Ben Bernanke có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Cũng trong ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố giữ nguyên lãi suất và không đưa ra biện pháp cụ thể nào để giải quyết khủng hoảng nợ, dù nhận định các mối đe dọa đối với kinh tế khu vực ngày càng tăng.





Theo Thanh Bình (VNE)