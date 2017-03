Giá vàng trên đà đi xuống

Tính đến 8h30 sáng, vàng miếng SJC niêm yết ở 26,53 - 26,60 triệu đồng, mua vào bán ra giảm lần lượt 190.000 đồng và 180.000 đồng so với đầu ngày hôm qua. Cùng thời điểm, một số cửa hàng đại lý bán vàng SJC tại TP HCM công bố giá ở 26,52 - 26,62 triệu đồng.

Đầu ngày, Sacombank SBJ niêm yết giá vàng miếng SBJ ở 26,61 - 26,63 triệu đồng. So với sáng 22/2, mua vào giảm 170.000 đồng, bán ra mất thêm 150.000 đồng mỗi lượng. Nếu so với cuối ngày hôm qua thì mua vào bán ra giảm lần lượt là 60.000 đồng. Khoảng cách giao dịch được doanh nghiệp này tiếp tục duy trì ở mức thấp 20.000 đồng một lượng.

Giá vàng tiếp tục rớt giá mạnh. Ảnh: Lệ Chi

Các doanh nghiệp cho biết giá giảm mạnh cộng với tâm lý của nhiều người dân thích đi mua vàng đầu năm lấy hên khiến lượng mua bán trong ngày hôm qua và sáng nay được cải thiện. "Sáng nay có nhiều người đến đây mua vàng. Người ít thì vài chỉ còn nhiều cũng được vài lượng", chủ hiệu vàng Vân Nga tại chợ Bến Thành cho biết.

Trên thị trường thế giới, kim loại quý trong ngày giao dịch 22/2 đã đi không rõ xu hướng. Biến động giá trong biên độ 1.110-1.130 USD. Trong giờ New York, đã có lúc vàng rớt liền 15 USD từ 1.125 xuống còn 1.110 USD mỗi ounce do áp lực đồng USD mạnh lên so với euro, khi thị trường đánh giá vấn đề ngân sách của Hy Lạp vẫn chưa tìm được hướng giải quyết.

Tuy nhiên, thị trường đã không bị giảm sâu mà chỉ chạm đến 1.110 USD sau đó vươn lên nhẹ và đóng cửa ngày tại 1.112 USD nhờ sự hậu thuẫn từ lời phát biểu của Chủ tịch FED San Francisco, bà Janet Yellen, rằng nền kinh tế Mỹ cần lãi suất thấp để vực dậy sức mạnh.

Sáng nay, sau khi mở cửa ngày ở 1.112 USD, giá vàng đang giao dịch tại châu Á có chiều hướng tăng nhẹ. Tính đến 9h15 (giờ Hà Nội), giá nhích lên 1.113 USD, cao hơn mở cửa 1 USD. Nếu quy theo tỷ giá sáng nay trên thị trường tự do ở 19.500 đồng một USD, mỗi lượng vàng quốc tế đang dao động quanh mức 26,45 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu và phí gia công). Như vậy, nếu so với giá mua vào của SJC, mỗi lượng vàng quy đổi hiện giờ chỉ còn thấp hơn khoảng 80.000 đồng, còn bán ra thấp hơn 150.000 đồng.

Hôm qua, đồng đôla đã lấy lại đà tăng so với euro sau 6 tuần giảm giá liên tiếp trước đó. Trong năm 2010, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã giảm 2,3% lượng nắm giữ xuống còn 1.107,6 tấn sau khi tăng 45% trong năm 2009. Vàng giao tương lai cho tháng tư cũng đã giảm 10 USD tương đương 0,9% xuống còn 1.112,10 USD tại sàn Comex của New York.

Thị trường trong ngày hôm nay sẽ đón nhận các thông tin công bố về môi trường kinh doanh LFO Đức, chỉ số giá nhà tại 20 bang của Mỹ và niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Theo Lệ Chi (VNE)