Giá vàng trên dưới 45 triệu đồng/lượng

Tính đến 17 giờ 15 chiều 11-8, giá vàng SJC đang dao động trong khoảng 44,95-45,52 triệu đồng/lượng, tăng thêm gần 500.000 đồng/lượng so với giá mở cửa. Chênh lệch giữa giá mua/giá bán tại thời điểm này cũng được điều chỉnh trong khoảng 350.000-500.000 đồng/lượng.

Theo bà Trần Như My, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, thì khách đến bán vàng chủ yếu là khách lẻ và mua là chủ yếu nhưng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn được thể hiện rõ vì nhiều người lo ngại giá thế giới vẫn biến động mạnh. “Hiện giá vàng trong nước đang bám khá sát với giá vàng thế giới và chênh lệch giữa giá mua/giá bán đã được co hẹp, chỉ còn trên 300.000 đồng/lượng” - bà My nói.

LX